Yeri Mua y Kevin AMF desatan escándalo con su nueva canción (+VIDEO)

Yeri Mua, la influencer y cantante veracruzana, está nuevamente en el ojo del huracán. Su más reciente lanzamiento, Primos, colaboración con Kevin AMF, de tan solo 17 años, ha desatado críticas en redes sociales por su controversial contenido. ¿Qué tiene esta canción que ha generado tantas reacciones?

Desde su debut en plataformas como YouTube, "Primos" ha provocado un intenso debate. Aunque el tema se presenta como un reguetón con ritmo pegajoso, muchos oyentes han señalado que su letra insinúa relaciones inapropiadas entre familiares.

Las acusaciones no tardaron en surgir, etiquetando la canción como una apología al incesto.

Las redes sociales estallaron con comentarios divididos. Por un lado, detractores califican el lanzamiento como de "mal gusto" y acusan a Yeri Mua de irresponsabilidad, especialmente por colaborar con un menor de edad en un tema tan delicado.

Por otro, los seguidores más leales de la cantante aseguran que las críticas son exageradas y defienden la canción como un simple entretenimiento.

¿Quién es Kevin AMF, el joven detrás de la polémica?

Kevin Antonio Martínez Flores, conocido artísticamente como Kevin AMF, es un cantante y compositor mexicano que ha comenzado a ganar visibilidad en la escena urbana. A sus 17 años, Kevin ha utilizado plataformas como TikTok y YouTube para compartir su música y conectar con una audiencia joven.

Su carrera musical inició desde temprana edad, y aunque aún no cuenta con una trayectoria consolidada, ya había lanzado algunos sencillos antes de colaborar con Yeri Mua. Sus letras suelen abordar emociones y experiencias cotidianas, resonando especialmente entre adolescentes.

¿Estrategia mediática o cruce de límites?

La controversia ha colocado a "Primos" en tendencias, pero no necesariamente por las razones que los artistas podrían haber esperado. Para algunos, esto no es más que una táctica para captar atención a través del escándalo; para otros, la canción representa una falta de ética que no debería trivializarse.

Independientemente de las posturas, el tema ha logrado lo que pocas producciones musicales consiguen: poner a debatir en redes sociales a discutir sobre los límites de la libertad creativa.