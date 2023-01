Yadhira Carillo revela cómo se encuentra su esposo Juan "N"

Desde que fue detenido, el abogado Juan "N", el pasado 9 de julio de 2019, Yadhira Carrillo siempre lo visita en el Reclusorio Norte donde se encuentra, a donde se le vio recientemente y cuando se le preguntó sobre su esposo reveló que está delicado de salud.

"Delicado, delicado de salud, este lugar no te invita para estar bien, sí", expresó la actriz tras su primera visita de este año a la cárcel.

La esposa de Juan "N" comentó que, aunque su esposo enfrenta varios problemas de salud se cuida mucho y se toma sus medicinas para estar lo mejor posible.

"Él tiene problemas de la prisión, el colesterol alto, el azúcar. La hipertensión ya es de familia, pero se cuida mucho, es muy disciplinado con sus medicamentos", señaló.

A pesar de que Juan "N" ya va a cumplir cuatro años en la cárcel, su esposa Yadhira Carrillo seguirá apoyándolo, de ahí que hay rechazado proyectos para regresar a la televisión, pues nada quiere que la distraiga para estar con él, el mayor tiempo posible.

"Y aquí estoy, y estaré con él donde él esté, como lo dije desde el día uno. Mientras él esté aquí, no lo voy a dejar solo, me han ofrecido proyectos preciosos, pero no puedo tomarlos porque cómo voy a estar yo muy bien y saber que él está aquí, entonces primero hay que estar aquí", concluyó.