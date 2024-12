Vuelve Malcolm el de en medio; ¿cuándo y dónde ver los nuevos episodios?

Una noticia acaba de sacudir a la internet este 13 de diciembre. En sus redes sociales Frankie Muniz, a quien seguramente conoces por su papel de Malcolm en la serie del mismo nombre, hizo un anuncio que ha causado conmoción entre sus fanáticos.

Al lado de Bryan Cranston (Hal Wilkerson) y Jane Kaczmarek (Lois Wilkerson) el hoy corredor de autos confirmó que Malcolm el de en medio volverá a la pantalla con nuevos episodios. Esto es lo que sabemos.

´He esperado este momento por 18 años´, señala Frankie Muniz en un video compartido en la plataforma Facebook en donde revela que esta serie, cuyo primer episodio se emitió hace aproximadamente 25 años, regresará con nuevos episodios.

Según la información disponible, los nuevos capítulos de Malcolm el de en medio serán transmitidos en la plataforma Disney +, espacio donde actualmente está alojada toda la serie original.

Desde hace meses se había especulado sobre el posible retorno de Malcolm el de en medio a la televisión; sin embargo, ninguno de los protagonistas había hablado abiertamente del tema hasta hoy.

Sin embargo hay detalles que aún se desconocen, como por ejemplo si todo el elenco original, incluidos Erik Per Sullivan (Dewey), Christopher Masterson (Francis) y Justin Berfield (Reese) estarán en esta nueva etapa del programa.

Por cierto, Disney +anunció que solamente serán cuatro los nuevos episodios de Malcolm que tendremos próximamente; tampoco se reveló una fecha tentativa de estreno.

They´re back! Malcolm in the Middle returns with 4 brand-new episodes on #DisneyPlus. pic.twitter.com/6nYVzjRq3M