¿Una familia de diez sale de televisa?: Jorge Ortiz de Pinedo 'pone fin' a los rumores

Tras más de 17 años al aire, el programa de comedia "Una familia de diez" se ha convertido en un clásico de la televisión mexicana, consolidándose como uno de los shows más queridos por las familias. Sin embargo, en los últimos días, surgieron rumores sobre una posible cancelación del programa, provocando preocupación entre los seguidores de la serie y la especulación en los medios.

A raíz de estos comentarios, el creador y protagonista, Jorge Ortiz de Pinedo, decidió aclarar la situación, abordando tanto los rumores de cancelación como los de su estado de salud.

Los rumores sobre la cancelación de "Una Familia de Diez" surgieron principalmente tras la salida del programa "Como dice el dicho", además de la salud de Jorge Ortiz de Pinedo, quien ha compartido en ocasiones anteriores sus luchas con una enfermedad crónica. La especulación creció rápidamente, alimentada por comentarios de conductores de espectáculos como Juan José Origel, quien aseguró que Ortiz de Pinedo, a sus 76 años, habría decidido cerrar este ciclo y enfocarse más en su bienestar físico.

Otro aspecto que alimentó los rumores fue el cambio de horario que sufrió la serie. El periodista de espectáculos Alex Kaffie comentó que la decisión de Televisa de no colocar "Una familia de diez" en el horario estelar del domingo también podría haber sido un factor de molestia para Ortiz de Pinedo. Este horario fue cedido a la serie "Más Vale Sola", protagonizada por María Elena Saldaña y Cecilia Galliano, lo que algunos interpretaron como una señal de que Televisa estaba "relegando" el programa.

Ante las especulaciones, Ortiz de Pinedo decidió aclarar directamente la situación. En una entrevista con la prensa, desmintió tajantemente que Televisa haya cancelado la serie. De hecho, confirmó que "Una familia de diez" seguirá al aire al menos hasta 2026, despejando así las dudas de sus seguidores. Con un tono humorístico, el actor comentó que, si bien su salud no es perfecta, su condición física no le impide seguir trabajando y entregando su energía y pasión al proyecto.

"Solo padezco una enfermedad crónica, pero eso no me impide seguir haciendo todo lo que me apasiona. No estoy muriendo, como algunos piensan".