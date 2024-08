Tributo al rock mexicano hará vibrar a Xalapa esta semana; ¡no te lo pierdas!

En Xalapa, se rendirán tributo al rock and roll mexicano y a las grandes bandas nacionales e internacionales, con un concierto en Palacio Municipal.

La Orquesta Municipal de Xalapa (OMX), bajo la dirección titular de Cristian Texon, junto a la agrupación musical "Ricos Tiempos", de Jorge Isaac, ofrecerán concierto en el Palacio Municipal de Xalapa, el jueves 22 de agosto a las 18:00 horas.

El espectáculo incluirá temas como: "Moonligt Serenade", "In the modo" y "Little Brown Jug", de Glenn Miller; "Rapsody in blue", de George Gershwin, "Mi corazón canta así" y "Tu cabeza en mi hombro", de Enrique Guzmán.

"Acompáñame", interpretada por Enrique Guzmán y Rocío Dúrcal; "Agujetas de color de rosa", interpretada por Los Hooligans; "El último beso", por Los Apson; "Popotitos", por Enrique Guzmán y Los Teen Tops; "Lucila" y "La Plaga", interpretada por Los Teen Tops.

También te puede interesar... Noche de rock, blues y country pone a bailar el Centro Cultural Tlaqná en Xalapa

MÁS ACTIVIDADES

Además de este evento, el próximo miércoles 21 de agosto a las 18:00 horas, en el Museo de la Música Veracruzana, el escritor, periodista y realizador de cine Raúl Criollo, presentará el libro "Tinieblas, el gigante sabio", dedicado a este ícono de la lucha libre mexicana.

Se contará con la presencia del homenajeado. "Tinieblas" es uno de los personajes más representativos de la lucha libre en México; aunque se retiró en agosto de 1971, dejó un legado que lo coloca entre los grandes, al nivel de "El Santo", "Blue Demon", "Mil Máscaras", "Cavernario", "El Rayo de Jalisco" y otros tantos más, no sólo en el país, sino también en el extranjero.

Más información y detalles de todos los eventos se pueden consultar en la página de Facebook Cultura Xalapa.