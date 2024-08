Noche de rock, blues y country pone a bailar el Centro Cultural Tlaqná en Xalapa

Una noche de rock, blues y country fue lo que el público xalapeño pudo disfrutar el pasado sábado con la actuación del Quinteto Britania, en la Sala de Conciertos del Complejo Tláqná, donde esta misma agrupación rindió un tributo a la legendaria banda estadounidense Creedence Clearwater Revival, "The Creedence".

De esta forma, en la citada sala de conciertos, sede de la Orquesta Sinfónica de Xalapa (OSX) por alrededor de par de horas, la "música clásica de los sesentas y setentas" del siglo pasado fue protagonista.

Éxitos de este cuarteto fueron interpretados para el deleite de los asistentes quienes aplaudieron, bailaron y corearon canciones como Commotion, Proud Mary, Have you ever seen the rain, Fortunate son, entre otras.

Además de la música, también se pronunciaron algunas de los motivos que dieron origen a las composiciones realizadas por John Fogerty, Tom Fogerty, Stu Cook y Doug Clifford, integrantes de The Creedence, ya que muchas de sus líricas se sumaban a las reflexiones sociales de la época en que en Estados Unidos y diversas partes del mundo, la sociedad cambiaba y se liberaba de dogmas sociales que la juventud cuestionaba.

De igual modo, los integrantes del Quintento Britania destacaron la influencia que The Creedence ha tenido en otras bandas que le siguieron incluso en aquellas de habla español, al realizar covers o adaptaciones en este idioma que aún hoy en día son cantados por la gente. Entre estos covers o adaptaciones en español de la música de Creedence Clearwater Revival se pueden destacar las realizadas por Juan Gabriel o Botellita de Jerez.

Para concluir el concierto, el mánager del Quinteto Britania pidió indicó que este tributo a The Creedence tuvo como finalidad invitar a que esta música no se olvide.