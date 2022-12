Tr3x M3x alza la voz con el tema 'No necesito'

Una mezcla de cumbia, reggaetón y Tex-Mex es lo que comparte Tr3x M3x con el tema ´No necesito´, sencillo debut con el que alzan la voz y logran empatía con el público femenino.

En entrevista con Galería vía Zoom, Michelle, Marie y Fredya, integrantes del trío, ofrecieron detalles sobre la producción musical, original de las cantantes en coautoría con Orlando Di Pietro, el cual también cuenta con un video oficial en su canal oficial de YouTube.

"Estamos muy felices de haber podido colaborar con la letra de la canción con el maestro Orlando Di Pietro y son historias reales, así que abrimos el corazón de Tr3x M3x para el público, muy agradecidas de que ha tenido mucha aceptación, y a darle con todo", expresó Michelle.

Mensaje

La canción, que lanza un ´basta´ a través de la música y el talento del trío femenino, forma parte de la línea que sigue Tr3x M3x, sobre el cual Marie aseguró que busca tener "un fundamento y mensaje" en sus letras.

"Tenemos maquinando otras canciones, pero ahorita nos concentramos en este, ´No necesito´, que es un mensaje muy fuerte el no abuso, el no dejarnos, basta que nos estén manipulando, mintiendo", detalló la rubia.

"Es el caso de muchas gentes, así como personales; no somos las únicas, hay mucha gente que vive esta situación, tanto hombres, como mujeres, animales; es para toda ocasión, podamos decirlo así, así que basta de sufridera, vamos a gozar porque la vida se hizo para gozar", afirmó.

Historias

Tres elementos, tres almas unidas y tres mujeres que unen sus talentos es la esencia de Tr3x M3x, proyecto que nació hace un año y que crea una sinergia a través de la trayectoria de sus integrantes.

"Nos conocemos desde hace 5 años, independientemente de cada una y sus proyectos", detalló Fredya, quien es bailarina, cantante y actriz de doblaje; Marie, cantante y bailarina con experiencia en folclore mexicano, mientras que Michelle también ha explotado su voz a través de agrupaciones musicales.

"Conforme fuimos trabajando, vimos la magia que había entre nosotras y ese público maravilloso que decía: ´¿Por qué no hacen algo más?´, y un día se nos ocurrió decir: ´Vamos a hacer algo interesante´ y qué más interesante que contar nuestras historias", agregó Fredya.

Así surgió Tr3x M3x, el cual ya se encuentra listo para iniciar el 2023 con un show de dos horas en el que integran temas propios, así como covers de Selena, Intocable e incluso éxitos de reggaetón.

"Estamos listas para trabajar" -agregó Michelle- "Queremos que la gente empiece a reconocer quien es Tr3x Mex, el sonido que queremos lograr y así queremos arrancar el 2023 con ´No necesito´, dándole el empujón que se pueda y eventualmente vendrán más canciones."

Será en las siguientes semanas cuando a través de sus redes sociales estén confirmando sus presentaciones; sin embargo, el trío invitó al público veracruzano a conocer el proyecto y a agradecer el apoyo recibido.

"Un beso de parte de Tr3x M3x, esperamos que gocen la canción. Hay una mezcla exquisita de cumbia, reggaetón y el Tex Mex como influencia principal; de México para el mundo a gozar", comentó Michelle.

Por su parte, Marie deseó "pasarla súper bonito" en las fiestas, además de invitar a seguir al trío, mientras que Fredya recordó su estancia en Veracruz, público del cual recalcó "me encanta su energía": "Sé que si nos contratan por allá la van a pasar increíble, estamos puestísimas para ir a visitarlos", concluyó.