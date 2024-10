The Walking Dead: Daryl Dixon: fecha y hora para el estreno de todos los capítulos

Tras el éxito de la primera temporada, el esperado spin-off de The Walking Dead, titulado "Daryl Dixon", regresa en 2024 con una segunda entrega que promete mantener a los fans al borde del asiento.

En esta ocasión, la historia lleva por nombre The Book of Carol, con la querida Carol Peletier retomando un papel central. Esta nueva temporada seguirá desarrollando las complejas relaciones entre los personajes en medio del apocalipsis zombie, mientras enfrentan desafíos cada vez más intensos.

¿De qué trata la nueva temporada?

Continuando desde donde quedó la primera entrega, Daryl se encuentra aún en Francia, enfrentándose a la decisión de permanecer en el país, lo que ha generado tensiones con su compañera y amiga Carol.

Mientras tanto, el personaje de Genet continúa avanzando en sus oscuros planes, intensificando el conflicto con la Unión de la Esperanza, lo que llevará a un enfrentamiento brutal por el control del futuro de Francia.

La relación entre Daryl y Carol será uno de los ejes centrales de la trama, mientras intentan encontrar un equilibrio entre su amistad y las difíciles decisiones que deben tomar para sobrevivir en este peligroso nuevo mundo.

¿Cuántos episodios tendrá?

La segunda temporada de The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol constará de 6 episodios, que se emitirán semanalmente desde el 29 de septiembre hasta el 3 de noviembre de 2024. Cada capítulo promete avanzar en la historia con nuevos giros y desafíos para los personajes principales.

Calendario de Estrenos:

Episodio 1 : " La gentillesse des étrangers " – Domingo 29 de septiembre de 2024

: " " – Domingo 29 de septiembre de 2024 Episodio 2 : " Moulin Rouge " – Domingo 6 de octubre de 2024

: " " – Domingo 6 de octubre de 2024 Episodio 3 : " L'Invisible " – Domingo 13 de octubre de 2024

: " " – Domingo 13 de octubre de 2024 Episodio 4 : " La Paradis Pour Toi " – Domingo 20 de octubre de 2024

: " " – Domingo 20 de octubre de 2024 Episodio 5 : " Vouloir, C'est Pouvoir " – Domingo 27 de octubre de 2024

: " " – Domingo 27 de octubre de 2024 Episodio 6: "Au Revoir Les Enfants" – Domingo 3 de noviembre de 2024

¿Cómo ver los nuevos capítulos?

El lanzamiento de cada episodio será a las 9:00 PM (ET/PT) en los Estados Unidos, transmitido exclusivamente por AMC. Para quienes prefieran verlo en línea, la serie estará disponible en la plataforma de streaming AMC+.

En cuanto a Latinoamérica, la primera temporada está disponible en Prime Video, por lo que se espera que esta segunda entrega también llegue a dicha plataforma en el futuro cercano.

También te puede interesar... Estos son los programas que habrá en lugar de La Casa de los Famosos

¿Qué esperar del primer episodio?

El episodio inaugural de la temporada, titulado "La gentillesse des étrangers", sigue a Carol mientras traza un plan para reunirse con Daryl. Mientras tanto, Daryl, Isabelle y Laurent deben definir su lugar en el Nido, lo que añade nuevas capas de conflicto y dinámica a la historia.

Los seguidores de la franquicia estarán emocionados de ver cómo se desarrollan las relaciones y si Carol y Daryl podrán reencontrarse en medio de la creciente amenaza que representa Genet.

La evolución de The Walking Dead: Nuevos desafíos, nuevos personajes

Con The Walking Dead: Daryl Dixon – The Book of Carol, la saga sigue demostrando su capacidad para reinventarse y explorar nuevas tramas dentro de su universo.

Aunque el enfoque está en los personajes principales, las nuevas adiciones al elenco y la expansión de la historia en un contexto europeo le dan un aire fresco al apocalipsis zombie que ya conocemos.