The Black Keys en México: ¿a qué hora empieza la preventa y cuándo es la venta general?

La banda estadounidense de rock, The Black Keys, regresa a México como parte de su International Players Tour.

Los fans del rock alternativo podrán disfrutar de su enérgica presentación el 2 de abril de 2025 en el Pepsi Center WTC de la Ciudad de México.

Formada en 2001 en Akron, Ohio, The Black Keys está integrada por Dan Auerbach (voz y guitarra) y Patrick Carney (batería).

A lo largo de su carrera, han logrado consolidarse como uno de los referentes más importantes del rock contemporáneo, fusionando el blues y el garage rock.

Con álbumes icónicos como Brothers (2010), El Camino (2011) y Turn Blue (2014), la banda ha acumulado millones de seguidores alrededor del mundo, gracias a su estilo distintivo y sus potentes riffs.

Este nuevo tour es una continuación del éxito obtenido por su álbum más reciente, Dropout Boogie (2022).

Con temas como "Wild Child" y "It Ain´t Over", The Black Keys demuestra que, tras más de dos décadas en la industria musical, siguen manteniendo una energía inagotable y una creatividad fresca que sigue cautivando a sus seguidores.

¿POR QUÉ MÉXICO ES UNA PARADA ESPECIAL PARA LA BANDA?

México ha sido siempre una plaza importante para The Black Keys. En 2015, durante su última visita como parte del festival Corona Capital, ofrecieron un espectáculo inolvidable que incluyó éxitos como "Lonely Boy", "Tighten Up" y "Gold on the Ceiling".

En su próxima presentación en el Pepsi Center, se espera que estos himnos vuelvan a resonar entre el público mexicano, quienes han aguardado casi una década por su regreso.

¿CUÁNTO CUESTAN LOS BOLETOS PARA EL CONCIERTO?

La preventa para los boletos de este concierto estará a cargo de Citibanamex y se llevará a cabo antes de la venta general, lo que brindará a los fans una oportunidad exclusiva de adquirir sus entradas.

Aquí te dejamos los precios de los boletos para The Black Keys en el Pepsi Center WTC:

Citibanamex VIP: $2,049.60 MXN

Zona General: $1,317.60 MXN

Box Superior: $1,195.60 MXN

Sección C: $829.60 MXN

Discapacitados: $829.60 MXN

LAS FECHAS PARA LA VENTA DE BOLETOS SON LAS SIGUIENTES:

Preventa Citibanamex : jueves 3 de octubre a las 11:00 AM

: jueves 3 de octubre a las 11:00 AM Venta general: viernes 4 de octubre a las 11:00 AM

Con casi diez años desde su última presentación en suelo mexicano, los fans de The Black Keys pueden esperar un show lleno de energía y de éxitos que marcaron a toda una generación.