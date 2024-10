Karime Pindter, acusada de ´madrotear´ a amigas de Acapulco Shore

Karime Pindter, una de las figuras más queridas, especialmente conocida por su participación en La Casa de los Famosos, se encuentra en el centro de una fuerte controversia.

En los últimos días, un video resurgido en redes sociales ha colocado a Karime en una situación complicada, con acusaciones serias en su contra.

El video muestra a Joyce Islas, exintegrante de la primera temporada de Acapulco Shore, señalando a Karime de supuestamente vender a sus amigas a diferentes hombres.

En un episodio del podcast Déjame salir - Let it out, conducido por Tony Tiburcio, Joyce relató que Karime organizaba encuentros íntimos sin su consentimiento, cobrando a los hombres por ello.

"´Me di cuenta de que nos estaba como madroteando... eso fue cul... Porque yo creo que Manelyk y yo pensábamos que éramos compas y de repente que un tipo me diga ´bueno si me acuesto contigo, quedé en darle dinero a Karime, como que digo, órale... Eso se me hizo muy malévolo de su parte, ¿no? Como de, wey, qué ped..., hasta dónde puede llegar tu ambición de dinero. Hasta dónde vas a llegar por dinero´", confesó Joyce durante la entrevista.

LA POLÉMICA SE EXTIENDE EN REDES

El testimonio de Joyce ha causado un revuelo considerable en plataformas como TikTok y X, donde los usuarios han reaccionado con opiniones divididas.

Mientras que algunos critican duramente a Karime por aprovecharse de sus amigas para obtener ganancias, otros defienden a la influencer, sugiriendo que se trata de una acusación sin fundamento con el objetivo de manchar su imagen pública.

La situación ha generado un choque en las redes, dividiendo a los seguidores entre quienes creen en la versión de Joyce y quienes consideran que todo podría ser parte de una campaña de desprestigio.