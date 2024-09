Oasis en México: ¿Cuándo y a qué hora salen a la venta los boletos?

La espera ha terminado y los rumores se han confirmado: Oasis visitará México como parte de su gira de reencuentro "Oasis Live 2025". La banda británica, que anunció su regreso a los escenarios en agosto pasado, se presentará el 12 de septiembre 2025 a las 19:00 horas en el Estadio GNP Seguros (anteriormente conocido como Foro Sol), teniendo como banda invitada a Cage The Elephant, te decimos cuando y a que hora conseguir los boletos.

¡Confirmado! Oasis regresa a México: fecha y costo de boletos

La preventa de boletos comenzará el jueves 3 de octubre y la venta general será el viernes 4 de octubre a las 12:00 PM (hora local).

"Gente de México, prepárense; los Hermanos están en camino. El tour de Oasis en América del Norte, 2025. Regístrate para el sorteo de la preventa para la Ciudad de México."

Anunció la banda en redes sociales.

Aunque los precios oficiales aún no se han revelado, se estima que los boletos podrían costar entre 4,000 y 6,000 pesos para la zona general A y las gradas Verdes E, F y G. Los boletos VIP en las gradas de Verde A podrían superar los 20,000 pesos.

Además de México, la gira "Live ´25" incluirá paradas en ciudades de Estados Unidos, Canadá, Asia, Australia y Sudamérica, con destinos confirmados como Toronto, Chicago, Los Ángeles, Seúl, Tokio, Melbourne, Sídney, São Paulo, Santiago y Buenos Aires.

Oasis alcanzó la cima de su popularidad con álbumes icónicos como Definitely Maybe y (What´s the Story) Morning Glory?, con éxitos como "Wonderwall" y "Don´t Look Back in Anger". Sin embargo, la relación tumultuosa entre los hermanos Liam y Noel Gallagher llevó a la separación de la banda en 2009, tras una pelea en el festival Rock en Seine de París.

¡No te pierdas esta oportunidad de ver a Oasis en vivo en México!