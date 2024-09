"Antes de que nos olviden": Caifanes rinde tributo a las luchas sociales y la memoria en Xalapa

La legendaria banda mexicana de rock, reconocidas internacionalmente, "Caifanes", hizo vibrar, bailar, cantar, gritar y emocionarse a Xalapa, en un esperado concierto.

La emoción llegó de manera muy particular con temas como "Antes de que nos olviden", por lo emotivo de la letra y el video que fue el escenario en la interpre.

La emotiva canción recordó, con el video de fondo, al fotoperiodista Rubén Espinosa, a Nadia Vera, tocando sensibles fibras en Xalapa; así también recordó a periodistas asesinados, la lucha estudiantil de 1968 y a los 43 normalistas de Ayotzinapa, a diez años de su desaparición.

También te puede interesar... Anuncian entrada de Saúl Hernández vocalista de Caifanes al Salón de la Fama

POR LA PAZ

Además, Saúl, el vocalista de Caifanes, reconoció la lucha de las mujeres, y deploró los feminicidios y violencias que se viven en la sociedad.

"Gracias por estar aquí, gracias por haber esperado un día más", expresó y fue aplaudido, ya que el concierto realizado en el Velódromo Internacional de Xalapa este viernes 27 de septiembre, habría sido el jueves 26, pero fue pospue debido a una falla en el equipo de sonido.

De otras ciudades como San Andrés, y otros estados como Villa Hermosa, además del público residente en Xalapa, llegaron personas de todas las edades, a escuchar en vivo a la legendaria banda que muchos escuchan desde que eran niños y niñas.

La música de Caifanes ha llegado también a las nuevas generaciones, lo cual fue evidente entre el público que escuchaba, coreaba y se emocionaba con las letras.

Desde las rolas con profundo sentido social, irreverentes, introspectivas, hasta las más movidas como "La Negra Tomasa", fueron disfrutadas por las y los asistentes en un ambiente ordenado y emocionado.

Los integrantes de Caifanes hicieron un rápido recorrido que inició en punto de las 9:00 de la noche y durante dos horas y media, por varios de sus temas más representantivos, como:

Afuera, Viento, Mátenme porque me muero, Aquí no es así, Ayer me dijo un ave, Te lo pido por favor -de Juan Gabriel -, Perdí mi ojo de venado, Detrás de los Cerros, Nunca te doblarás, La Célula que explota, No dejes qué, Amanece.

Fue cuando tras interpretar un largo repertorio, la banda de rock hizo una aparente despedida, pero volvió al escenario para prender al público con temas como Afuera y la cumbia rockera de La Negra Tomasa.

El fin del esperado concierto llegó de manera conmovedora cuando la legendaria banda se despidió, Saúl envió un beso al suelo Xalapeño y un abrazo al público desde el escenario, junto con el resto de la banda; todo esto mientras la icónica canción "Imagine" de John Lenon, se escuchó de fondo, en pro del añorado y utópico mundo en paz; utopía que espera a más soñadores.