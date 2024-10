Taylor Swift saca nuevo libro "The Eras Tour Book": ¿Dónde conseguirlo y cuál será el precio?

A través de la red social Instagram, la cantante estadounidense Taylor Swift anunció el lanzamiento de su nuevo libro "The Eras Tour" inspirado en su "Eras Tour", que concluirá este diciembre tras dos años de conciertos alrededor del mundo.

La exitosa gira de Swift, que comenzó el 17 de marzo de 2023 en Arizona, ha sido un fenómeno mundial. La gira incluso hizo su debut en los cines el otoño pasado, cuando lanzó una película de concierto en octubre de 2023.

Taylor comentó en su publicación de Instagram que el tour ha sido una experiencia bastante grata y que por ello quería ampliarla y compartirla en otro formato.

https://www.instagram.com/reel/DBJOdsau9Er/?utm_source=ig_embed&ig_rid=b7cbdb5e-6128-41eb-b16f-db6590f8ebe9

El fin de la gira está a punto de comenzar en este próximo diciembre, con tres actuaciones en Miami, Nueva Orleans e Indianápolis antes de dirigirse a Canadá para sus últimos nueve shows. La final del Eras Tour será el 8 de diciembre en el BC Place de Vancouver.

Junto con el anuncio del libro Taylor anunció el lanzamiento de versiones en vinilo y CD de The Tortured Poets Department: The Anthology.

Contenido del libro

https://x.com/GMA/status/1846167900433809447

"Este tour ha sido la experiencia más maravillosa y sabía que quería conmemorar los recuerdos que hicimos juntos de una manera especial" dijo Taylor.

"Me emociona anunciar que The Official Eras Tour Book, lleno de mis reflexiones personales, fotos nunca vistas entre bastidores y todos los recuerdos mágicos que me trajeron cada noche" comentó la cantante en el post de Instagram.

¿Dónde conseguir el libro y el vinilo?

El libro, por el momento, The Eras Tour Book solo se podrá conseguir en Target, tienda estadounidense. Llegará a las tiendas americanas a partir del 29 de noviembre y se podrá comprar online a partir del 30 de noviembre.

Para conseguir el vinilo con las 31 canciones de momento se podrá conseguir, al igual que el libro, en Target a partir del 29 de noviembre y online a partir del 30 en Estados Unidos.

El formato vinilo cuesta unos 60 dólares y en formato disco, unos 17 dólares.