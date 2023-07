Sergio Mayer, ¿golpeador? En Ventaneando hablan de su relación con Barbara Mori

El programa La casa de los famosos ha sacado a la luz nuevamente varias historias que rodean la vida de sus integrantes; el más reciente ejemplo es lo ocurrido con Sergio Mayer, quien recordó cómo fue su separación de Barbara Mori.

El exintegrante de Garibaldi contó a otros integrantes los motivos por los cuales se alejó sentimental y profesionalmente de la madre de su hijo Sergio Mayer Mori.

Afirmó que en ese momento de su vida incluso adoptó el papel de ´padre, esposo y mánager´ de la joven actriz, lo que influyo negativamente en su vida como pareja.

Y a grandes rasgos lo contado por Mayer concuerda con lo revelado por Barbara Mori en una entrevista, aunque mucho se ha omitido el tema del presunto maltrato que el también expolítico habría ejercido en su contra.

´Ventaneando´: sí hubo maltrato de Sergio Mayer hacia Barbara Mori

Fue entonces que Pati Chapoy y Daniel Bisogno hablaron sobre cómo era la vida de Mayer y Mori cuando esta trabajaba en TV Azteca; ellos aseguran haber sido testigos de los maltratos que la protagonista de Rubí recibía del creador de Solo para mujeres.

Bisogno incluso dijo que Sergio Mayer traía ´cortita´ a Barbara Mori, lo cual vio cuando trabajaron juntos en un proyecto; afirmó que el actor ´de p...´ no bajaba a la actriz, y que la regañaba si cometía algún error.

¿Cómo rompieron Sergio Mayer y Barbara Mori?

Sergio Mayer habló con sus compañeros de programa sobre los motivos de su separación con Barbara Mori. Dijo que uno de los principales factores fue la diferencia de edades, pues ella tenía apenas 20 años y él ya ´traía un background´ de haber estado en la farándula desde hace tiempo.

Afirmó que, en esa etapa, él asumió un papel más allá que ser su pareja o el padre del hijo que tienen, sino que asumió como representante de Mori.

"Cometí el error de haber sido mánager, papá, esposo. Me convertí en su papá, la quise proteger; agarré todos los roles y ese fue un error tremendo".

Y aunque el artista asumió en todo momento la responsabilidad por el fin de su etapa al lado de Barbara Mori, eso no impidió que la polémica reviviera en redes sociales.

Por su parte, Barbara Mori platicó con la también actriz Marimar Vega sobre su separación de Sergio Mayer; calificó a este momento como ´un despertar´, pues asegura que durante su matrimonio vivió ´bajo sus órdenes´,

Habló que mucho de esto se debió a cómo vivió durante su infancia; "son decisiones tomadas desde el miedo, la inseguridad; el no valgo (...) te empiezas a relacionar con gente que te hace daño".

"Cuando yo me separé era super infeliz y luché muchos más años porque quería que mi hijo no viviera lo mismo que yo, hasta que me di cuenta que yo ahí no iba a ser feliz", señaló Barbara Mori.

Bárbara Morí da su versión sobre su divorcio de Sergio Mayer #LaCasaDeLosFamosoMexico pic.twitter.com/XB2aHxf6nn — Lo + viral (@VideosVirales69) July 23, 2023

Sergio Mayer Mori, único hijo de la famosa pareja, se ha mantenido al margen de todas estas declaraciones.