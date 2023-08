Sergio Corona revela los últimos momentos de Chabelo: "Me estoy muriendo"

Segio Corona estuvo como invitado en la entrega del programa de YouTube llamado "La Entrevista con Yordi Rosado" donde habló de distintos episodios de su vida personal y profesional y una de las revelaciones que más repercusión tuvo en plataformas digitales fue cuando contó cómo fueron los últimos minutos de vida de su entrañable amigo, Xavier López "Chabelo", quien falleció el pasado 25 de marzo a los 88 años de edad.

Para empezar a abordar el tema es importante señalar que, de acuerdo con información vertida por la propia familia de Xavier López "Chabelo", el emblemático conductor falleció por complicaciones abdominales y posteriormente detallaron que el también actor presentó un cuadro de abdomen agudo y un choque séptico, sin embargo, no ofrecieron más información, por lo que hasta hace unos días se desconocía cómo fueron los últimos momentos del titular de "En familia".

Sergio Corona revela cómo fue la agonía de "Chabelo"

Durante la referida entrevista con Yordi Rosado, Sergio Corona hizo un recorrido por las celebridades de la farándula con las que entabló estrechas amistades y al llegar el turno de Xavier López "Chabelo" lo primero que se le vino a la mente fue que no asistió a su funeral, sin embargo, aclaró que tomó esta decisión pensando en la familia del actor y enfatizó que la partida del "amigo de todos los niños" le afectó mucho.

"No fui a la funeraria, no hablé a su casa cuando murió para dar el pésame, nada de eso, sabía que la esposa y la familia iba a tener mucha preocupación, yo me presenté, no servía y tuve mucha pena", sentenció Sergio Corona, quien, en otro momento de su relato, señaló que dejó pasar cuatro días para comunicarse vía telefónica con Teresita Miranda, para darle el pésame por la desafortunada muerte de su esposo y fue aquí donde reveló como pasó "Chabelo" sus últimos momentos.

"Me dijo que se día que murió él (Xavier López "Chabelo") empezó a hablar, a pedir que se acercaran, muchas cosas. Al final, le decía a su esposa ´me estoy muriendo, me voy a morir, me estoy muriendo´, entre esas quejas de su muerte y su sentir, en esos momentos se murió Xavier, gritó. ´me voy a morir´, fue terrible", recordó conmovido Sergio Corona, quien en el próximo mes de octubre cumplirá 95 años de edad.

Cabe mencionar que, Sergio Corona también detalló que antes de que empeorara la salud de Xavier López "Chabelo" habían acordado cantar una canción juntos en un evento benéfico para los niños que participan en "Como dice el dicho" por el Día del Niño, sin embargo, por motivos evidentes ya no pudieron colaborar artísticamente por última vez.