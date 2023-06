Se retira Bryan Cranston, estos fueron sus mejores trabajos

Bryan Cranston anunció que luego de 40 años de mucho trabajo y reflectores, se retirará de la actuación en 2026, al menos por un tiempo.

"Quiero cambiar el paradigma una vez más", dice. "Durante los últimos 24 años, Robin (Robin Dearden, su esposa) ha llevado su vida agarrada a mi cola. Ha sido la acompañante, la esposa de un famoso. Ha tenido que cambiar y ajustar su vida en función de la mía. Se ha beneficiado enormemente de ello, pero somos desiguales. Quiero equilibrarlo. Se lo merece", declaró el actor para el medio GQ Reino Unido.

Cranston, quien para ese entonces tendrá 70 años, tiene entre sus planes cerrar su productora, vender la mitad de su marca de mezcal ´Dos Hombres´ (que fundó con Aaron Paul) e irse a vivir a Europa con Dearden al menos unos seis meses.

"Quiero vivir esa experiencia. Quiero hacer excursiones de un día y tener el fuego en la chimenea y beber vino con nuevos amigos y no leer guiones. No va a ser algo así como: ´Oh, voy a leer y a ver qué voy a hacer´. No, es una pausa. Es una parada. No voy a estar pensando en el trabajo. No voy a estar atendiendo llamadas telefónicas".

La decisión entristeció a sus fans, pues Bryan Cranston ha dejado una huella imborrable en toda una generación, no solo en la televisión, sino también en el cine, donde ha dejado claro su maravillosa habilidad para interpretar una amplia gama de personajes con un excelso nivel.

Con todos estos preámbulos te traemos una selección de sus mejores trabajos, donde deja ver sus mejores habilidades en distintos géneros y personajes.

Argo (2012)

En esta película, Bryan Cranston interpreta a un agente de la CIA involucrado en una arriesgada misión de rescate. Su sólida y convincente actuación le dio una gran profundidad a este emocionante thriller político.

Drive (2011)

Para este filme, Cranston encarna a Shannon, el mentor y gerente de la tienda de autos donde trabaja el protagonista (interpretado por Ryan Gosling). Shannon tiene un papel vital en la cinta al involucrar al conductor en un peligroso robo y ayudarlo en un intento por proteger a una joven vecina involucrada en la trama.

Rescatando al soldado Ryan (1998)

En esta ocasión, veremos a Bryan ser el coronel Anderson, el cual es el encargado de asignar la misión al equipo de rescate. Aunque tiene un rol más secundario en esta producción de Steven Spielberg, Cranston aporta todo su talento actoral para dar vida a un personaje comprometido y valiente en medio del caos y la violencia de la Segunda Guerra Mundial.

Breaking Bad (2008)

Para muchos su mejor trabajo; en esta se convierte en Walter White, un profesor de Química de bachillerato con problemas económicos un día se entera de que tiene cáncer y tiene que hacer todo lo posible para asegurar el futuro de su familia, ¿Cómo?, involucrándose en el tráfico de metanfetaminas con uno de sus antiguos alumnos.

Malcolm el de en medio (2000)

El papel que lo llevó a ser mundialmente reconocido en el que interpreta a Hal, el padre del protagonista que le da nombre a la serie el cual es un ´niño genio´ que tiene que lidiar con la responsabilidad que conlleva serlo y además, tratar de llevar una vida normal con sus hermanos y su madre, quien es su peor pesadilla.