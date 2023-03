Salma Hayek y Antonio Banderas presentan el premio a Mejor Película Extranjera

Durante la ceremonia de la entrega de los Premios Oscar 2023, la actriz mexicana Salma Hayek y el actor Antonio Banderas, presentaron juntos al ganador de la categoría Mejor Película Extranjera.

Las películas nominadas a esta categoría fueron:

All Quiet on the Western Front (Alemania)

Argentina 1985 (Argentina)

Close (Bélgica)

Eo (Polonia)

The Quiet Girl (Irlanda)

Al final, la película alemana "All Quiet on the Western Front" fue galardonada como la Mejor Película Extranjera, recibiendo así la estatuilla a manos de los dos actores hispanohablantes, la cual le fue entregada a su director, Edward Berger.

La cinta retrata un periodo de la historia tan trágico como fascinante: la vida diaria durante la Primera Guerra Mundial.