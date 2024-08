Ryan Reynolds y Blake Lively: el matrimonio que lidera la taquilla e iguala un récord de hace 34 años

Ryan Reynolds y Blake Lively son uno de los matrimonios entre actores más reconocidos en el mundo de Hollywood, y la pareja ha sabido mantener el equilibrio entre su vida de casados y su trabajo, llegando a compartir créditos en algunos proyectos en la industria.

Sin embargo, este verano, marido y mujer triunfaron por separado con sus respectivas producciones. Reynolds encarnó una vez más al irreverente superhéroe de Marvel, Deadpool, en la película ´Deadpool & Wolverine´, que se ha vuelto uno de los mayores éxitos de este año.

Lively no se quedó atrás, y protagonizó un filme dramático que se estrenó a principios de este mes, y le ha plantado competencia a la cinta de los superhéroes en su primer fin de semana. Se trata de ´It Ends With Us´ (´Romper el Círculo´), un drama basado en la novela de Colleen Hoover que toca temas como el abuso emocional y la violencia doméstica.

´Deadpool & Wolverine´ se mantiene firme en la cima de la taquilla con una recaudación de más de 110 millones de dólares en la última semana, mientras que ´It Ends With Us´ sorprendió en su fin de semana de estreno con una recaudación de 80 millones de dólares, situándose en el segundo puesto de la taquilla mundial.

Con este logro, el matrimonio Lively-Reynolds iguala un hito cuyo único precedente se remonta a hace 34 años, en 1990, cuando la cinta protagonizada por Demi Moore, ´Ghost´, desplazó de la cima de la taquilla a ´Duro de Matar 2´, con su en ese entonces esposo Bruce Willis.

En este 2024, una pareja casada de actores ha vuelto a ocupar el primer y segundo puesto de la taquilla con filmes separados, aunque cabe decir que los esposos se apoyaron mutuamente durante la producción de sus proyectos. Según la propia Lively, Reynolds aportó en la escritura de una escena en el drama que ha conmovido a miles de personas por su naturaleza sensible pero realista.

Este récord confirma a la pareja como una de las más empoderadas de Hollywood, que han sabido construir una relación y una carrera fuertes, ganándose el corazón (y la sana envidia) del público.