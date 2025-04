CFE no responde; continúa protesta en Orizaba por cobros abusivos

Debido a que no se ha ofrecido por parte de la Comisión federal de Electricidad (CFE) una respuesta ante los cobros elevados que se hacen a los ciudadanos, un grupo de personas mantiene una protesta pacífica frente a las oficinas de esa empresa en Orizaba.

Los inconformes indicaron que más allá del reclamo económico, lo que se ha vuelto insostenible es la indiferencia de su personal.

Adriana Chávez, vocera del Frente Nacional de Lucha por el Socialismo (FNLS), decidió llevar la protesta a otro nivel. El pasado miércoles, se "crucificó" simbólicamente frente a las instalaciones de la CFE, como una forma de gritar su desesperación.

"Ya no sabemos cómo hacernos escuchar. La CFE actúa como si esto no existiera, como si estuvieran de vacaciones", dijo con voz firme, pese al evidente cansancio.

Entre las personas afectadas está Teodora Reyes, vecina de Río Blanco, quien mostró su recibo por mil 67 pesos.

"Nunca he pagado más de 350 pesos. No tengo aire acondicionado ni aparatos que gasten mucha luz. No entiendo por qué este cobro tan alto", lamentó.

El FNLS ha documentado casos similares en otros municipios de la región centro del estado.

Los activistas aseguraron que no se trata de errores aislados, sino de un patrón de abusos. Denunciaron además medidores dañados que no se reemplazan, transformadores que no funcionan correctamente y sanciones injustas por supuestas conexiones ilegales que, en muchos casos, no existen.

Los manifestantes han solicitado audiencias con representantes de la CFE, pero hasta el momento no han recibido respuesta.

Por ello, anuncian que mantendrán su protesta y que, de ser necesario, incrementarán las acciones hasta obtener soluciones.