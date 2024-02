Roberto Xavier, ganador de la voz kids 2019: asegura que su papá le robo el premio

La Voz Kids, era un famoso programa de televisión mexicana, basado en el formato The Voice Kids y parte de la franquicia The Voice.

El reality show donde los niños eran los protagonistas, comenzó a transmitirse en el año 2017 por el Canal de las Estrellas, durante sus años al aire, se volvió un éxito total en su mayoría por los pequeños que contaban sus historias de vida, algo que lograba conmover al público.

Ayyyy mis niños divinos María José y Roberto Xavier! Qué manera de decir cosas tan lindas, los adoro! Sus corazones son un tesoro, qué orgullosa estoy de tenerlos cerquita de mí en #TeamLucero ! Gracias con todo mi ? son parte de mí. Nos vemos en la gran #FinalLVKpic.twitter.com/7luDHyJooT — Lucero (@LuceroMexico) December 18, 2019

Fue en la edición 2019, cuando el pequeño Roberto Xavier de 8 años, logró triunfar en la competencia, siendo el ganador de 500 mil pesos.

Roberto Xavier, originario deEl llano, Aguascalientes, había elegido a Lucero como su maestra luego de las audiciones en el programa. El niño cantó varios temas de regional mexicano a lo largo de la temporada y en la final interpretó ´Medicina´ y ´Necesitaría´, esta última al lado de su coach.









Y fue hace 5 años, que la conductora ycantante jarocha Yuri, gritó en televisión que Roberto Xavier era el ganador de La Voz Kids 2019, cambiando su vida, aunque no de la mejor manera.

Roberto Xavier revela que su papá le robó el premio

Fue desde el pasado 1 de septiembre de 2022, en un canal de YouTube llamado El Burro show, donde se presentó Roberto Xavier en un programa donde habló de su fama a tan corta edad, la lucha contra el cáncer de su madre, mientras el se encontraba en el programa, además de sus inicios en el canto y su llegada al reality show.

Ahora, reapareció en el video de el tiktoker Eslowosle, quien acudió a una escuela telesecundaria a entrevistar a los alumnos y en dicho encuentro se encontró con Roberto Xavier.

Luego de entonar un canción de Xavi, cantante de corridos tumbados, señaló: "Si no me conocen yo soy Roberto Xavier, el ganador de ´La Voz Kids´ en el 2019. Ya me cambió la voz, pero ya traigo nuevas canciones y ya grabé dos canciones inéditas".

Por lo que Roberto, quien ya es un adolescente, habló sobre lo triste de aquel episodio de su vida, donde además de que le fue robado el premio por el que compitió, reveló que su padre abandonó a su familia, aún sin importar la enfermedad de su madre.

"Lamentablemente a los 6 meses que yo gané La Voz Kids mi papá nos abandonó y se llevó el premio".

Tras esta revelación, las redes sociales hicieron lo suyo, localizando a este señor, quien posteriormente, negó en un video que el haya cometido tal acto y mencionando que el dinero se encuentra en un supuesto fideicomiso para los estudios de Roberto.

