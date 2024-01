Reaparece Joselyn, jarocha que participó en Pequeños Gigantes ¿A qué se dedica?

Los sueños, son a menudo un deseo que comienza desde la infancia, pocas son las personas que los realizan o se acercan a ello, pues suelen ser fugaces y en ocasiones, se encuentran factores que impiden llevarlos a cabo.

Tal es el ejemplo, de Joselyn Tiburcio, una interprete jarocha que de niña, a la edad de 10 años, participó en el programa "Pequeños Gigantes" en la edición del año 2010, donde logró ganarse el cariño del público por su carisma y voz, aunque su carrera artística no despegó como se hubiera pensado.

Con el pasar del tiempo, la carrera de cantante de Joselyn, terminó, teniendo que regresar a su vida normal, como la de cualquier niña o adolescente, tanto así que se dedicó a la escuela y ahora, casi 14 años después, tiene un trabajo en la cadena Cinépolis.

Fue así que reapareció en un video de TikTok, ganando popularidad al ser reconocida en su empleo y por esa razón, comenzó a ganar seguidores en redes sociales, donde recibía preguntas sobre su participación en el programa.

Después de tantos cuestionamientos, ella misma decidió publicar un video para dar su respuesta y, efectivamente, reconoció que ella es la misma niña que hace más de una década apareció en Televisa. Lo diferente es que ahora ya no trabaja cantando.

En el video, la joven fue contando un poco su historia y empezó afirmando que, cuando era niña, las cosas le fueron muy bien ya que se le dio la oportunidad de cantar en varias partes de México y Estados unidos. Sin embargo, las cosas no funcionaron muy bien y tuvo que dejarlo.

“En ese entonces tenía 10 años y me iba muy bien gracias a Dios, fui a muchas giras, partes de Estados Unidos y México. Hice muchas cosas y con el tiempo intenté seguir cantando pero ya no se pudo, realmente no fue algo mío, designios, vibras del universo”.

Fueron algunas de sus palabras.

Además, aprovechó para agradecer a las personas que, pese a los años, aún se acuerdan de ella, pues de alguna manera le da satisfacción.