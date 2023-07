¿Quién es la segunda mujer trans en competir en Miss Universo?

En el mundo de los concursos de belleza, Rikkie Kollé está dejando una huella imborrable. Nacida en Países Bajos, esta joven de 22 años se ha convertido en la segunda mujer transgénero en ganar el prestigioso certamen de Miss Universo.

Siguiendo los pasos de Ángela Ponce, la primera mujer transgénero en participar en el certamen en 2018 representando a España, Kollé ha logrado abrir nuevas puertas y desafiar los estereotipos en la industria de la belleza.

¿QUÉ SABES DE RIKKIE KOLLÉ?

El pasado sábado, Rikkie Valerie Kolle ganó el concurso nacional de Miss Países Bajos, asegurándose así un lugar en la competencia internacional de Miss Universo que se celebrará a finales de este año en San Salvador.

En una emotiva ceremonia, la última Miss Países Bajos, Ona Moody, y la actual Miss Universo, R' Bonney Gabriel, de Estados Unidos, estuvieron presentes para entregarle el gran premio a Rikkie, reconociendo su valentía y determinación.

Después de su coronación, Rikkie Kollé expresó su emoción y gratitud en las redes sociales.

En una publicación en Instagram, compartió su alegría por ser nombrada Miss Holanda 2023 y destacó el proceso educativo y el apoyo de su comunidad.

Con orgullo, afirmó que había demostrado que los sueños se pueden hacer realidad. Además, agradeció al jurado y a todo el equipo de Miss Holanda por confiar en ella y señaló que esto es solo el comienzo de su trayectoria.

"Es irreal pero puedo llamarme Miss Holanda 2023. Fue un proceso educativo maravilloso, mi año ya no puede salir mal. Estoy tan orgullosa y feliz que no puedo describirlo. Hice que mi comunidad se sintiera orgullosa y mostré que se puede hacer. Y sí, soy una mujer trans y me gustaría compartir mi historia, pero también soy Rikkie y eso es lo que cuenta para mí. Hice esto con mis propias fuerzas y disfruté cada momento".

Con cada paso que da en su camino, Rikkie está derribando barreras y allanando el camino para futuras generaciones de mujeres transgénero en la industria de la belleza.