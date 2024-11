Marifer Centeno, conocida por su trabajo como grafóloga e influencer, vuelve a estar en el centro de la polémica, pero esta vez está involucrada en un conflicto legal con otro creador de contenido, Mr. Doctor.

La controversia estalló después de que Mr. Doctor hiciera comentarios negativos sobre su trabajo, lo que llevó a Centeno a interponer una demanda por discriminación y difamación.

EN UNOS MOMENTOS MR EN VIVO DESDE LOS JUZGADOS EN MI CANAL. pic.twitter.com/WsHaunAblo — Hugo Alexander Maldonado (@Hugomaldonadotv) November 28, 2024

Marifer Centeno vs Mr. Doctor

Todo comenzó con un video de Mr. Doctor en el que criticaba a Marifer Centeno por sus explicaciones sobre la relación entre la escritura y los beneficios para la salud.

Según Centeno, el análisis del youtuber fue más un insulto que una crítica constructiva, ya que no profundizó en los aspectos de la grafología y se limitó a descalificarla.

¿Quién es Marifer Centeno y por qué demanda a Mr. Doctor?

En una entrevista, la grafóloga declaró que los comentarios de Mr. Doctor eran "improperios" y una tergiversación de sus palabras, lo que la llevó a tomar acciones legales.

"No iba a hacer nada, pero me hicieron pensar que no debía permitir los insultos"

Comentó Centeno, dejando claro que este caso es mucho más que un simple desacuerdo.

Así respondió Mr. Doctor

Por su parte, Mr. Doctor defendió su posición argumentando que sus comentarios eran parte de su libertad de expresión. En un video publicado en su canal de YouTube, el influencer aseguró que estaba siendo censurado por "decir la verdad" sobre las prácticas de la grafología, calificándolas de "charlatanería".

Aseguró que la demanda de Centeno en su contra era una forma de intimidación para que no hablara libremente.

¿Cuándo comienza el juicio?

El juicio legal que enfrenta Mr. Doctor comenzará el 13 de enero de 2025, aunque originalmente se había previsto para el 28 de noviembre de 2024.

Esta disputa ha generado gran atención en las redes sociales, convirtiendo a ambos influencers en tendencia. A pesar de las amenazas legales, Mr. Doctor asegura que no se dejará silenciar: "No me van a callar", afirmó en sus redes.

SUSPENDEN la AUDIENCIA de MR DOCTOR... ¡La CAMBIAN de FECHA! ¿Qué pasará AHORA?https://t.co/m7y2DEEoiS



HOY - 04:00 P.M. - YouTube pic.twitter.com/8WfFSZ7TT6 — Mr Doctor (@MrDoctorOficial) November 26, 2024

Este enfrentamiento entre Marifer Centeno y Mr. Doctor pone en evidencia las tensiones entre la libertad de expresión y la protección contra la difamación, y promete seguir dando de qué hablar en los próximos meses.