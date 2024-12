¿Qué le pasó a Arnold Schwarzenegger? Imágenes donde luce envejecido preocupan a sus fans

Recientemente, un video que circula en redes sociales ha puesto en alerta a las y los fanáticos del actor Arnold Schwarzenegger, en el cual se puede ver al también exgobernador de California con un aspecto que da la apariencia de una persona extremadamente mayor.

En las imágenes podemos ver al protagonista de la saga de Terminator siendo resguardado por al menos cinco guardaespaldas mientras Schwarzenegger camina por calles de Nueva York vistiendo un suéter navideño.

Lo que sabemos de la salud de Arnold Schwarzenegger

Sí, lo sabemos, Arnold Schwarzenegger no es una persona joven. El exatleta originario de Austria ya tiene 77 años; sin embargo, no se le había visto con un semblante que reflejara su edad real, o al menos eso han señalado sus fanáticos.

DEVELOPING: Arnold Schwarzenegger fans are saying that the actor has ´aged 200 years in 2 months´ after being spotted in New York surrounded by five bodyguards. pic.twitter.com/E1FyUxu5w5 — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) December 17, 2024

Entre los cientos de comentarios en torno al aspecto físico de quien también diera vida al personaje de Conan el bárbaro salió a la luz la verdad del por qué esta apariencia tan mayor.

Resulta que Schwarzenegger se encuentra en estos momentos filmando una nueva película titulada The man with the bag (El hombre de la bolsa en español), en la cual todo indica que el héroe de acción podría dar vida a Santa Claus.

En sus redes sociales, Arnold Schwarzenegger escribió: "Es fantástico estar filmando The Man with the Bag con @alanritchson. Nuestro director @adamshankman es uno de los directores más divertidos con los que he trabajado.

"La ciudad de Nueva York es un anfitrión increíble, trabajar con @amazonmgmstudios es una alegría, y no puedo esperar para compartir toda esta alegría navideña con todos y cada uno de ustedes".

A falta de mayores detalles sobre la trama, todo apunta a que en The man with the bag la estrella de Depredador dará vida a un Santa poco convencional, y el cual probablemente tenga que pedir la ayuda de Alan Ritchson, conocido por sus papeles en series de acción.

No es la primera vez que Arnold trabaja en películas navideñas; de hecho, para muchos ya es una tradición de la temporada ver en familia El regalo prometido, donde su personaje tiene que mover cielo, mar y tierra para conseguir a Turboman, la figura de acción más buscada en la trama de la película.