¿Por qué rompió en llanto Rafa Balderrama en MasterChef Celebrity 2024? Te contamos

¡Qué drama en la cocina de MasterChef Celebrity! Rafa Balderrama, conocido por su habilidad y carisma, vivió un momento de tensión cuando todos los ingredientes de su platillo se le cayeron. ¡Un verdadero desastre culinario!

En un episodio lleno de emociones, los participantes de MasterChef Celebrity se sumergieron en recuerdos emotivos sobre sus madres. Sin embargo, la tragedia golpeó a Rafa Balderrama cuando, al intentar sacar su creación del horno, tuvo un percance con la charola. Parece que aún no se acostumbra a trabajar con los guantes de cocina, y esto le jugó una mala pasada.

Rafael Balderrama llora en Masterchef Celebrity 2024

¿Qué le pasó a Rafa Balderrama?

Luego de que los Chef realizaran su visita a la estación, la ansiedad y crisis nerviosa sacudió al participante Balderrama, quien por más quien se esforzaba por no perder el control, la adrenalina de la cocina y el apoyo de sus compañeros lo mantenian a flote.

Sin embargo en una segunda visita de apoyo la Chef Zagi, en un intento de solucionar el problema de su platillo, hizo que Rafita no pudiera resistirse las ganas de llorar debido a la frustración que tenia al ver que su platillo estaba completamente crudo y my probable no llegaria a terminarlo al final del reto de eliminación

El tiempo avanzaba y la tensión sucumbió al conductor llevandolo al borde del llanto, pero fue la Chef Zagi quien tomó el control de la situación ofreciendole palabras de aliento y un abrazo para contener el insufrible llanto de Balderrama.

El incidente dejó a todos con el corazón en un puño y a Rafa tratando de salvar lo que quedaba de su plato. Aunque el momento fue desafortunado, el chef demostró su temple y siguió adelante con la competencia.

Sin duda, un episodio lleno de altibajos emocionales que mantuvo a los espectadores al borde de sus asientos

VIDEO DEL RETO DE ELIMINACIÓN DE MASTERCHEF CELEBRITY 2024