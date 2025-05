Con todo y hoja; tiktoker de EU sorprende al comer tamales por primera vez

Uno de los alimentos mexicanos más reconocidos en el extranjero son los tamales; ya sean envueltos con hoja de maíz o de plátano, este manjar ha traspasado fronteras y se ha vuelto en una de las comidas mexicanas más consumidas fuera de México.

A pesar de su popularidad en países como Estados Unidos, aún hay personas que no los han probado; y para quienes lo hacen por primera vez resulta ser una experiencia bastante curiosa, sobre todo si no saben la forma correcta de comer un tamal.

Tiktoker trató de comerse un tamal con todo y hoja

La usuaria de Tiktok Jessie Dova (@prablums) es el claro ejemplo de esta situación. La joven originaria de Estados Unidos compartió un video donde muestra su primera vez comiendo un tamal.

En el video de poco más de 30 segundos vemos a Jessie sosteniendo un tamal de hoja de maíz mientras platica que es su primera vez comiendo un tamal, alimento que le fue compartido por un amigo de origen mexicano.

Acto seguido la joven le da una mordida al tamal; el problema es que el mismo sigue envuelto en la hoja de maíz, a la cual le da varias mordidas tratando de romperla, lo que no consigue debido a lo duro de este envoltorio natural.

Tras unos cuantos intentos, Jessie descubre que el tamal está envuelto en la hoja de maíz, la cual logra retirar y finalmente se come lo que hay en el interior haciendo una expresión de asombro.

Si bien el video data del año 2024 ha comenzado a viralizarse en redes sociales en las últimas horas, generando un sinfín de comentarios.

“Al menos lo descubrió solita”; “no me rio porque me pasó lo mismo con el pistacho”; “así que esto sienten los italianos cuando cortamos el spaghetti en dos?”; “No la culpo si no conociera los tamales hubiera hecho lo mismo”.