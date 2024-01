Placebo en México: costos de boleto y fechas de conciertos

La banda de rock Placebo, reconocida por su destacada presencia en la escena musical a principios de los 2000, ha confirmado su regreso a México para ofrecer dos conciertos en solitario, sumados a su participación en la edición 2024 del festival Pal Norte.

Placebo tiene programadas dos presentaciones adicionales en México además de su participación en Pal Norte.

El 26 de marzo, la banda se presentará en el Teatro Metropólitan de la Ciudad de México, seguido por otro concierto el 28 de marzo en el ShowCenter Complex de Monterrey.

PREVENTA DE BOLETOS

La preventa de boletos para los conciertos de Placebo en México está programada de manera exclusiva para los seguidores registrados en la página oficial de la banda.

Estos seguidores recibirán un código que les dará acceso a la venta especial el 16 de enero.

Aquellos que no cuenten con un código podrán adquirir sus boletos en la venta general, la cual iniciará el 19 de enero a las 11:00 AM a través de Ticketmaster para la presentación en la Ciudad de México y en Superboletos para la de Monterrey.

Este retorno de Placebo a México genera gran expectación entre sus seguidores, quienes tendrán la oportunidad de revivir éxitos pasados y disfrutar de la energía única de la banda en estas presentaciones programadas para marzo de 2024.

La inclusión de fechas adicionales demuestra el compromiso de Placebo con su audiencia mexicana.

La banda, conocida por éxitos como "Every You and Every Me" y "Bitter End", continúa dejando su huella en la industria musical, y su regreso a los escenarios mexicanos es una noticia que emociona a sus seguidores.

PRECIOS DE BOLETOS

La venta para fans ya ha comenzado y los precios de los boletos, incluyendo recargos, se han difundido a través de redes sociales.

Para CDMX

Preferente A $2,793.75

Preferente B $2,171.50

Preferente BB $1,781.25

Balcón C $1,976.50

Balcón D $1,207.75

Balcón E $927.25

Para Monterrey