Muerte de Lennon y Harrison aún es una ´píldora amarga de tragar´: Paul McCartney

Las muertes de John Lennon y George Harrison siguen siendo píldoras amargas de tragar, ha dicho Paul McCartney, mientras celebra el lanzamiento de la "última" canción de The Beatles.

"Now and Then", estrenada con la ayuda de la tecnología de inteligencia artificial del director de El Señor de los Anillos, Peter Jackson , llegó el jueves 2 de noviembre con mucha fanfarria.

Es la última canción de la histórica banda de pop que presenta a los cuatro miembros originales.

Es comprensible que el lanzamiento de la canción haya sido un momento emotivo para McCartney y el baterista Ringo Starr, los últimos miembros supervivientes de la banda.

En declaraciones a The Times, Paul McCartney admitió que nunca pensó que la banda duraría, pero ahora disfruta de la idea de que cada miembro vivirá para siempre, en los recuerdos de los fans y en la música que hicieron.

"Me gusta la idea de no soltarnos el uno al otro", dijo. "Ya sabes, cuando tienes a alguien a quien amas tanto. En muchos casos es un familiar, y aunque se va, no quieres dejarlo ir, eso es lo que dice la gente cuando alguien muere. Están en tu memoria, siempre en tu corazón. Y sí, eso es ciertamente cierto para mí y los chicos".

Sólo mirar fotos de Lennon o Harrison era "agridulce", dijo.

"Lo dulce es que suerte tuve de tener a esos hombres en mi vida. Pero el hecho de que no estén aquí es amargo. Veo fotos de George y recuerdo cómo íbamos haciendo autostop, sentados en la carretera, comprándonos arroz con crema. John y yo también hicimos autostop. Terminamos en París.

"Todos los recuerdos regresan..." continuó. "Pero, oh Dios, es triste que estos tipos no estén aquí. Es un trago amargo que sólo tienes que tragar y luego seguir con el dulzor, ¿sabes? Así es como lo hago".

ÚLTIMA CANCIÓN DE THE BEATLES RECIBE ELOGIOS DE LA CRÍTICA

"Now and Then" recibió una elogiosa reseña de cinco estrellas del crítico de The Independent, Mark Beaumont.

"Su objetivo es proporcionar un cierre cultural a la era del rock'n'roll", escribió sobre la canción.

"Para ofrecer, después de las decepciones de 1995, un epílogo digno para (y lucharé contra ustedes) la mejor banda de todos los tiempos. ¡Para dar a las generaciones que se perdieron una pequeña muestra de la emoción que sentían los beatlemaníacos adolescentes de 1964 al escuchar una marca! ¡nuevo! Canción de los Beatles.

"Y al traer a Lennon de regreso a nosotros de manera tan vibrante, para corregir, aunque sea un poco, el error más trágico del pop. En ese sentido – lo siento Swifties, mala suerte Elton, en tu cara Sphere de U2 – 'Now and Then' es el evento musical del año y uno de los mayores momentos lacrimógenos de la historia", escribió el crítico de The Indepent.