La Isla se ha colocado entre los programas más vistos del 2024; aunque su inicio fue bastante flojo, con el paso de las semanas ha logrado compensar algunas fallas y acomodarse en el gusto de las y los televidentes.

Las polémicas entre las y los participantes ya han comenzado a hacer eco, por lo que algunos de ellos al parecer prefieren que sus familias no vean el programa. Este es el caso de uno de los integrantes del equipo Los intensos.

Participante de La Isla 2024 no quiere que sus hijos vean el programa

Este participante expresó entre lágrimas su sentir como padre de familia y el motivo por el cual no le gustaría que sus hijos vieran su actuar dentro de La Isla 2024.

También te puede interesar... ¿Dónde está ubicada La Casa de los Famosos México 2?

Se trata de Silverio Rocchi; el exfutbolista de 35 años se ha visto envuelto en diversas situaciones con sus compañeras de equipo en esta edición del reality, lo que ya causó que él estallara frente a las cámaras.

El deportista y concursante habitual de realities ha sostenido fuertes discusiones dentro del programa; la primera la protagonizó con Fernanda Moreno, quien lo acusó de no ser leal con el equipo.

El más reciente desencuentro de Silverio Rocchi dentro de La Isla 2024 fue con Marianela; ella acusó a su compañero de haberla ofendido y hasta gritado al hablarle sobre su rendimiento en el juego por los territorios.

Además, fue señalado de machista e hipócrita y de maltratar a sus compañeras; esto hizo que Rocchi decidiera no hablar más del tema. Sin embargo, durante el último juego, el participante del equipo Los Intensos ya no pudo contenerse y habló frente a todos de su sentir.

Ahí, Silverio Rocchi dijo que no le gustaría que sus hijos lo vieran actuar de esa manera: peleando con mujeres en un programa de televisión.

"Me gustaría que vieran a un padre luchando en un juego y no peleando en una mesa con cuatro mujeres que lo están haciendo pedazos", señalando que esa no es la imagen por la cual le gustaría ser reconocido.

revela que no quiere que sus hijos lo vean en contra de sus ~ . #AventuraLaIsla ? https://t.co/QJKpH0O7kT pic.twitter.com/edzgyKrnMj — La Isla (@IslaReality) July 10, 2024

Afirmó que esta situación "se está saliendo de control; yo no vine a pelear y menos con mujeres". Los comentarios de Recchi han hecho que en redes sociales varios seguidores de La Isla 2024 respalden su postura, aunque aún esperarán a ver si habrá algún cambio en su relación con las integrantes de su equipo.