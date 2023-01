No te me achicopales, tienes por quien vivir: Paquita la del Barrio envía mensaje a Shakira (+Video)

A través de un video en Facebook, Paquita la del Barrio envío un mensaje de apoyo a Shakira, tras una semana de controversia por el lanzamiento de su tema con el productor argentino Bizarrap, ´Session #53´.

El video, donde se ve a la intérprete de ´Rata de dos patas´ ataviada en un vestido naranja muy de su estilo, inició su mensaje a la colombiana como "mi queridísima amiga y compañera" y resaltó estar enterada de "un problema con tu familia".

"Yo te lo digo porque soy mujer y si alguien en la vida sabe de estas cosas es tu amiga", expresó la cantante veracruzana.

"Qué te puedo decir, que le eches muchas ganas; lo importante es que tienes tus hijos, tienes por quien vivir y tienes todo en la vida, así es que no te preocupes", agregó.

Asimismo, resaltó que se encontraba en México y si la intérprete de ´Suerte´ necesitaba algo, "aquí estoy a la orden", además de mandarle un abrazo: "Dios te bendiga", agregó.

Dedicatoria

A la par del emotivo mensaje la cantante aprovechó el momento para compartir una parte de uno de sus temas, el cual aseguró forma parte de su serie de ´títulos de dolidas´.

"Tengo para toda clase de problemas, yo no sé a qué vine a este mundo, yo creo que a eso vine, porque me llueven los títulos de ´dolidas´. Es muy bonito el trabajo de nosotras, así es que no te me achicopales, échale ganas", comentó y dio su voz a los siguientes versos:

Te bulaste de mí, te carcajeaste

Me trataste peor que a tus calzones

Pero ya me cansé de aguantar

Y hoy te vas a chiflar mis humildes canciones.

Y ay te dejo el remedio milagroso

Te lo vas a poner por si algo te arde

Y ay te dejo este par de rodilleras

¿Sabes para qué?

Para que hinques a tu madre.

Mira el video completo a continuación: