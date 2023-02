"Son puras mentiras": Pablo Montero desmiente orden de aprehensión en comunicado

En medio de la controversia en que se encuentra debido a una denuncia por violación, el cantante Pablo Montero envió un comunicado a través de sus redes sociales, con el cual desmiente una orden de aprehensión en su contra, entre otros señalamientos.

"Debido a que aún no tenemos acceso a la carpeta de investigación que dicen que sigue en mi contra, por recomendación de mi abogado no daré más declaraciones hasta conocer la acusación que se me hace", escribe el cantante.

"Lo que les puedo decir es que soy inocente, que al día de hoy no me ha notificado ni citado la Fiscalía del Estado de Chiapas, pero en el momento en que sea requerida mi presencia ante la autoridad acudiré", externó.

En el documento, asegura además que "no existe una orden de aprehensión en mi contra" y resalta que tampoco ha pagado "una cantidad de dinero para que se retire la denuncia", como medios nacionales habían informado con anterioridad.

EL COMUNICADO que el cantante publicó en sus historias de Instagram.

Dar la cara

La mañana de este viernes 10 de febrero, el cantante se comunicó vía telefónica con el programa Hoy, donde dio sus primeras declaraciones.

"El más interesado en aclarar esto y declarar soy yo", aseguró Montero, quien citó a su abogado al comunicar que "no hay ninguna orden de aprehensión en mi contra", además de que "nunca me he escondido, ni tengo por qué hacerlo."

"Es totalmente falso como tantas cosas que se han dicho al respecto, a raíz de ese encabezado que es muy fuerte, que me buscaban, que había una orden de aprehensión, que la Interpol... son puras mentiras", afirmó.

Asimismo, resaltó que se encuentra trabajando en una producción discográfica, por lo que está activo en los escenarios y el estudio, tal como lo aseguró en el documento aclaratorio.

"Estoy en México trabajando e incluso el fin de semana tendré una presentación en vivo, por lo que también desmiento que me esté escondiendo, como siempre lo he demostrado, soy una persona que da la cara y en esta ocasión no será la excepción pues no he cometido ningún delito", concluyó.