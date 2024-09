¿Oasis en México en 2025? Los Gallagher dan pistas

Tras un mes de haber confirmado su regreso a los escenarios, Oasis, la legendaria banda liderada por los hermanos Liam y Noel Gallagher, ha encendido las expectativas de sus fanáticos con un nuevo anuncio.

Aunque aún no se han revelado las fechas para sus presentaciones en México, Estados Unidos y Canadá, los seguidores de la banda no dejan de especular.

El único miembro que ha dado pistas sobre una posible llegada a México es Liam Gallagher, quien respondió a un mensaje en X (antes Twitter) del usuario @LuisGarza09, confirmando su entusiasmo por presentarse en la Ciudad de México en 2025 con un breve, pero contundente: "Yo también".

¿CUÁNDO SERÁ EL GRAN ANUNCIO DE OASIS?

El pasado sábado, Oasis compartió un mensaje en sus redes sociales que desató una ola de emoción entre sus fans.

A través de diversos espectaculares con la imagen de los hermanos Gallagher, se proyectó un mensaje misterioso que aumentó las expectativas.

Aunque no se especificó el contenido del anuncio, la banda fijó una fecha y hora: el lunes a las 08:00 AM (ET), lo que corresponde a las 06:00 AM en la Ciudad de México.

Si bien se desconoce qué revelarán exactamente, la comunidad de fanáticos ha comenzado a formular teorías sobre posibles nuevas fechas de conciertos, con México como uno de los principales destinos solicitados.

UN REGRESO ESPERADO Y RÉCORDS EN REINO UNIDO

Desde que Oasis confirmó su retorno, la banda ha cosechado éxitos en Reino Unido, logrando vender todas las entradas de sus primeros conciertos en tiempo récord.

Con su himno "Wonderwall" y otros clásicos de los 90, el público clama por una gira mundial, y países como Brasil y México encabezan las peticiones en redes sociales.