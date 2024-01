¡Ni Salma Hayek se salvó! Razzies 2024: los nominados a lo peor del cine

Se acaba de revelar la lista de películas, actrices, actores y directores nominados a los premios Oscar, los cuales reconocen lo mejor del cine. Sin embargo, existe un no tan honroso premio que también anunció a sus nominados. Y te aseguramos que muchos no quieren estar en esa lista.

Se trata de los premios Razzies, los cuales ´premian´ a lo peor del cine; y si bien no son del agrado de la Academia de las Artes Cinematográficas, los fanáticos del séptimo arte parecen estar siempre muy al pendiente de qué películas entran esta deshonrosa competencia.

Y es que estos premios, que van ya en su edición número 44 no perdonan a nadie; muestra de ello es que la veracruzana Salma Hayek también está nominada.

Razzies 2024: estos son los nominados

´Después de huelgas, los restos de una pandemia mundial y el sentimiento de una agorafobia universal, el declive de la experiencia cinematográfica sigue su marcha´, reza en el sitio web de los Razzies 2024 donde, a pesar de todo, destacan los logros de filmes como Barbie y Oppenheimer.

Y es que para muchos estas películas representan lo que debería ser, cada una en su estilo particular, una gran película.

Sin embargo, como los Razzies no se tratan de eso, te presentamos la lista de las peores películas de la temporada; algunas tal vez las hayas visto y otras no, pero todos coinciden en que estas producciones no pasarán a la historia por ser lo mejor de lo mejor:

Peor película

El Exorcista: Creyentes (The Exorcist: Believer)

Los Indestructibles 4 (Expend4bles)

Megalodón 2 (Meg 2: The Trench)

¡Shazam! Furia de los Dioses (Shazam! Fury of the Gods)

Winnie the Pooh: Sangre y Miel (Winnie the Pooh: Blood and Honey)

Peor Actor

Russell Crowe / The Pope's Exorcist

Vin Diesel / Fast X

Chris Evans / Ghosted

Jason Statham / Meg 2: The Trench

Jon Voight / Mercy

Peor Actriz

Ana de Armas / Ghosted

Megan Fox / Johnny & Clyde

Salma Hayek / Magic Mike's Last Dance

/ Magic Mike's Last Dance Jennifer Lopez / The Mother

Dame Helen Mirren / Shazam! Fury of the Gods

Peor actriz de reparto

Kim Cattrall / About My Father

Megan Fox / Expend4bles

Bai Ling / Johnny & Clyde

Lucy Liu / Shazam! Fury of the Gods

Mary Stuart Masterson / Five Nights at Freddy's

Peor actor de reparto

Michael Douglas / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Mel Gibson / Confidential Informant

Bill Murray / Ant Man & The Wasp: Quantumania

Franco Nero (as "The Pope") The Pope's Exorcist

Sylvester Stallone / Expend4ables

Peor pareja en la pantalla

Any 2 "Merciless Mercenaries" / Expend4bles (cualquiera de los 'mercenarios despiadados')

Any 2 Money-Grubbing Investors Who Donated to the $400 Million for Remake Rights to The Exorcist (cualquiera de los dos monos que hayan donado dinero para conseguir los derechos de El Exorcista)

Ana de Armas & Chris Evans (who flunked Screen Chemistry) Ghosted (por su reprobable química en la pantalla)

Salma Hayek & Channing Tatum / Magic Mike's Last Dance

& Channing Tatum / Magic Mike's Last Dance Pooh & Piglet as Blood-Thirsty Slasher/Killers (!) in Winnie the Pooh: Blood and Honey (la pareja de sedientos de sangre Pooh y Piglet)

Peor precuela, remake, historia alterna o secuela

Ant Man & The Wasp: Quantumania

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and The Dial of...Still Beating a Dead Horse

Winnie the Pooh: Blood and Honey

Peor director

Rhys Frake-Waterfield / Winnie the Pooh: Blood and Honey

David Gordon Green / The Exorcist: Believer

Peyton Reed / Ant Man & the Wasp: Quantumania

Scott Waugh / Expend4bles

Ben Wheatley / Meg 2: The Trench

Peor guión

The Exorcist: Believer

Expend4bles

Indiana Jones and the Dial of...Can I go home now?

Shazam! Fury of the Gods

Winnie the Pooh: Blood & Honey

Películas con más nominaciones

Expend4bles = 7

Exorcist: Believer = 5

Winnie the Pooh: Blood and Honey = 5

Shazam! Fury of the Gods = 4

Ant Man & The Wasp: Quantumania = 4

Meg 2: The Trench = 3

¿Cuándo será la entrega de los Razzies 2024?

La entrega de los Razzies 2024 está contemplada a realizarse en la víspera de la entrega de los premios Oscar.

Así que marca el día 9 de marzo en tu calendario y espera a ver qué deciden más de mil periodistas de espectáculos de Estados Unidos y otros países y así saber quiénes se llevan los premios a ´lo mas peor´ del séptimo arte.