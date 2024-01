Scream 7: ¿el regreso de Sidney Prescott? Esto sabemos

Hace unos meses, los fans de ´Scream´, una de las franquicias del cine de terror más icónicas, recibieron la mejor noticia de todas: los productores ya se encontraban preparando la séptima entrega.

Sin embargo, así como se corrió de rápido este anuncio, también comenzaron a esfumarse las posibilidades de que Scream 7 pueda concretarse, pues la película acaba de recibir, irónicamente, una gran puñalada. Te contamos todo el conflicto.

A finales de 2023, Jenna Ortega abandonó el proyecto por cuestiones de agenda, mientras que Melissa Barrera fue despedida tras una serie de mensajes considerados antisemitas. Por si fuera poco, el director Christopher Landon también dejó la producción.

Ahora, sin director ni protagonistas, la secuela se tambalea, por lo que James Vanderbilt y Guy Busick ya se encuentran reescribiendo el borrador del guion -el cual pareciera estar condenado- para tratar de darle un giro radical a la historia.

¿Será el regreso de Sidney Prescott?

Tras la salida de las protagonistas de las dos últimas películas, los productores parecen estar buscando todas las maneras posibles de rescatar Scream 7. Y al parecer lo harán con una sorpresa para los fans: el regreso de la legendaria Sidney Prescott.

Y es que, realmente, sin las hermanas Sam y Tara Carpenter la saga puede seguir su curso sin desmotivar a los fans. Pero la aparición de Sidney Prescott, interpretada por Neve Campbell, sin duda causaría revuelo, pues ha sido pieza fundamental en cinco de las seis películas.

De hecho, no puede pensarse en Scream sin este icónico personaje. Campbell decidió no participar en la sexta entrega por motivos monetarios, pues su sueldo no iba acorde con todo lo que ha aportado a la saga; sin embargo, para Scream 7 todo podría cambiar.

Los productores pretender traer a David Gordon para que dirija la película y, con estos cambios, Neve Campbell ha dado un mensaje esperanzador a sus fans, al afirmar que, "bajo las circunstancias adecuadas", podría regresar para dar vida a Sidney Prescott.

¿Quiénes estarán en Scream 7?

Si Neve Campbell llegara a aceptar la oferta, la saga podría sobrevivir a este tumulto de complicaciones. Aunque hasta el momento no se ha hablado del reparto, se rumora que Scream 7 contará de nuevo con Courteney Cox como la famosa reportera Gale Weathers.

Cox es la única actriz que ha estado presente en todas las películas de la franquicia. Además, se habla del posible regreso de Patrick Dempsey, quien tuvo una aparición en Scream 3.

Scream 7 estaba prevista para rodarse en 2024 y estrenarse en 2025. Ahora, está por ver si llegará a tiempo a las salas de cine, si se retrasará un poco más o, para infortunio de los fans, se cancela definitivamente el proyecto.