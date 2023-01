Miley Cyrus alcanza #1 en Estados Unidos con ´Flowers´

Miley Cyrus arrasó este fin de semana con su nuevo sencillo, ´Flowers´, el cual alcanzó el #1 en la lista iTunes de popularidad, así como el #2 en Europa y el mundo de la misma plataforma digital.

Así lo dio a conocer la cantante a través de sus historias de Instagram, donde compartió detalles del lanzamiento, así como reposteos, tributos y dedicatorias del tema.

Famosos como Emily Ratatowsky y Jimmy Fallon compartieron en sus cuentas oficiales extractos de la canción, la cual ya superó los 13 millones de visualizaciones en sel canal de YouTube de la estadunidense.

Amor propio

´Flowers´ (Flores) evoca al amor propio, donde la cantante asegura poder "comprarme flores a mí misma, escribir mi nombre en la arena, puedo hablar conmigo misma durante horas, decir cosas que no entiendes, puedo llevarme a bailar a mí misma y puedo coger mi propia mano."

Sin embargo, fans de Cyrus e internautas aseguran que el tema es una respuesta a la canción ´When I was your man´ de Bruno Mars, la cual es favorita de Liam Hemsworth -ex esposo de la cantante- y que recita: "Espero que te compre flores, espero que te coja la mano, que te dé todas sus horas."

Sin embargo, el mensaje de empoderamiento de Miley Cyrus es notorio en el video, ya que se ve a la cantante disfrutando su soledad en un vaporoso vestido Yves Saunt Laurent color dorado, así como en bikini nadando en una piscina.

También se le ve haciendo ejercicios de fuerza y Kegel en un patio, incluso dándose una ducha y bailando en su sala y azotea, donde manifiesta su libertad.

La canción formará parte de la nueva producción de la intérprete de ´Wrecking ball´, ´Endless summer vacation´, que estará disponible a partir del 10 de marzo.

Sin embargo, ya se encuentra en pre orden en formato CD, así como en vinil transparente, rojo y blanco.

Cabe destacar que la imagen de Miley es, gracias a ´Flowers´, principal de listas ´New music friday´ de Spotify, ´NMD New music´ de Apple Music, entre otras.

Mira el video a continuación: