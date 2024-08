Max presenta el primer vistazo de la precuela de It: ´Welcome To Derry´; ¿cuándo se estrena?

A través de su canal de YouTube, Max (anteriormente HBO Max) reveló en un breve clip de cinco segundos las primeras imágenes de lo que será su próxima serie: ´It: Welcome To Derry´.

Se trata de una precuela a las películas de 2017 y 2019 dirigidas por Andy Muschietti, que a su vez están basadas en la novela del maestro del terror, Stephen King; la serie busca revelarnos los orígenes del ente detrás del payaso Pennywise, y cómo se ha dedicado a aterrorizar a la localidad ficticia de Derry, Maine durante generaciones.

¿Qué se puede esperar de ´It: Welcome To Derry´?

Este breve adelanto, además de información anterior, nos da a entender que en la serie podremos ser testigos de cómo la malvada entidad, conocida por tomar la forma de un payaso siniestro, ha cazado y acabado con las vidas principalmente de los niños del pueblo desde décadas (puede que incluso siglos) antes de los eventos de las películas (y la novela).

La trama principal de la serie se ambientará en los años 60, que vendría a ser el ciclo directamente anterior a ´It: Chapter One´, que se ambienta en 1989; recordemos que la entidad referida como "Eso" hace periodos de hibernación de 27 años.

Esto vuelve a la serie aún más interesante, pues estaría regresando a la época en la que originalmente se situaba el inicio de la historia de Los Perdedores en la novela de Stephen King, aunque ahora con protagonistas inéditos. Su primera temporada constará de nueve episodios, de los cuales, Andy Muschietti se encargará de la dirección de cuatro.

Se sabe también que Bill Skarsgård volverá para encarar al aterrador payaso Pennywise, estableciendo la continuidad entre las películas de Muschietti y la serie, que expandirá sobre la historia y el origen de este malvado ente.

New teaser for the ´IT´ prequel series ´WELCOME TO DERRY´



Releasing in 2025 on HBO. pic.twitter.com/0THXIovfJN — DiscussingFilm (@DiscussingFilm) August 5, 2024

¿Cuándo se estrena ´It: Welcome To Derry´?

La fecha de estreno oficial de la serie es todavía una incógnita, aunque Max ya dejó en claro que será en algún punto de 2025. El rodaje concluyó a principios de este mes de agosto de 2024, pero la plataforma ha decidido postergar su estreno hasta el próximo año.

En el video completo se revelan todos los próximos estrenos de Max durante el resto del 2024 y 2025, destacando contenido muy esperado como la segunda temporada de ´The Last Of Us´, adaptación del videojuego de 2020.