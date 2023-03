Mago en camino; Daniel Radcliffe y Erin Darke serán papás

Daniel Radcliffe, conocido por interpretar al mago 'Harry Potter' en la saga fílmica de los libros de J.K. Rowling, espera su primer hijo junto a su novia, Erin Drake.

Asi lo dieron a conocer medios internacionales este sábado y aseguraron que el actor británico de 33 años y su pareja, con quien tiene una relación de más de una década, se encuentran "absolutamente encantados" por convertirse en padres.

"Daniel y Erin no podrían estar más que felices de estar esperando. Están absolutamente encantados y no pueden esperar a convertirse en una familia de tres", aseguró una fuente cercana a la pareja al medio The Mirror.

"Recientemente le dijeron a sus familias y amigos. Es un momento increíble y emocionante", agregó.

Por otra parte, otra fuente cercana a Radcliffe aseguró que el actor "está muy emocionado por ser papá" y que su relación con Erin "es realmente especial y todos creen que serán unos maravillosos padres."

Sorpresa

La noticia comenzó a circular tras captar a la pareja caminando por Nueva York y con Erin con un abdomen significativamente más redondo.

Cabe destacar que ambos se conocieron mientras trabajaban en el filme 'Kill your darlings' en 2012 y desde entonces mantienen su relación.

Erin y Daniel volvieron a trabajar en otra producción, esto en un episodio de 'The miracle workers', en 2021.

THE MIRACLE WORKERS reunió a la pareja en pantalla en 2021.