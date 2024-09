Maggie Smith: ¿De qué murió la famosa actriz de Harry Potter y Downton Abbey?

Maggie Smith, la famosa actriz conocida por su trayectoria en el cine y la televisión, falleció este 27 de septiembre a los 89 años, en el Chelsea and Westminster Hospital, rodeada de familiares y amigos cercanos, según confirmó su familia.

Maggie Smith nació el 28 de diciembre de 1934 y su carrera en el mundo del espectáculo la han posicionado como una de las actrices más destacadas en Inglaterra.

"Nos llena de profunda tristeza anunciar el fallecimiento de la Dama Maggie Smith", dijeron sus hijos, los también actores Toby Stephens y Chris Larkin. "Como una persona intensamente reservada, estuvo con sus amigos y su familia en el final de sus días. Deja dos hijos y cinco nietos que están destrozados por la pérdida de su extraordinaria madre y abuela".

¿De qué murió la icónica Maggie Smith?

Fue durante la grabación de la saga cinematográfica Harry Potter, que la artista enfrentó uno de los problemas de salud más fuertes de su vida. Justo antes del rodaje de Harry Potter y el misterio del Príncipe, le detectaron cáncer de mama y comenzó a recibir quimioterapia a los 74 años.

A pesar de su diagnostico, la actriz siguió con las grabaciones de la película. Incluso llegó a mencionar que aunque el cáncer era espantoso, la quimioterapia la hacía sentir "mucho peor que el propio cáncer".

Fue después de dos años de tratamiento cuando anunció su recuperación y que continuaría con su trabajo en televisión.

Así fue la trayectoria de Maggie Smith

La intérprete empezó a trabajar a los 18 años como actriz de teatro, coleccionando memorables éxitos en cine y también series aclamadas de la televisión como Downton Abbey, ganando dos premios Emmy.

No fue hasta 1969 cuando Maggie Smith alcanzó la fama internacional por su papel en The Prime of Miss Jean Brodie, que le valió un Óscar a la mejor actriz y un premio BAFTA. Años después, en 1978, ganó un segundo premio de la Academia como actriz de reparto por su interpretación en California Suite.

En Harry Potter, interpretó a la profesora Minerva McGonagall, uno de los personajes favoritos de los fans por su valentía y gentileza hacia el protagonista y sus amigos.

Durante las 8 entregas de Harry Potter, Smith no dejó de mantenerse activa, pues no detuvo su vida en el ámbito artístico, por lo que se le ha vio acudir ocasionalmente a eventos públicos tras su avanzada edad.

Además, participó en películas como: La importancia de llamarse Ernesto (1994), Un frágil equilibrio (1998) y, por último, Una dama sobre ruedas, en el 2000, cuando decidió dejar el teatro por problemas de salud.

En el cine formó parte de muchas películas, en las que siempre será recordada, como en: Viajes con mi tía, Muerte en el Nilo, Una habitación con vistas con Helena Bonham Carter, y Gosford Park. Fue la duquesa de York en Ricardo III, Wendy en Hook y Lady Hester en Té con Mussolini.

¡Vuela alto Maggie Smith!