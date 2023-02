Fuertes declaraciones de Daniel Ríolobos: Magda, asesina, y Juan Gabriel, pedófilo

Contundentes fueron los tuits publicados por el cantante Daniel Ríolobos en torno a ciertas experiencias que marcaron su vida: calificando de asesina a la productora Magda Rodríguez y de pedófilo al cantautor Juan Gabriel, ambos ya fallecidos.

"Me preguntan los medios que si @magdaproducer (Magda Rodríguez) mató a mi madre. La respuesta es #sí. Y ahora su hermana y su p... hija as... manejan @programa-hoy. Que Dios las perdone #asesinas", escribió el cantante el martes.

Daniel Ríolobos III, pertenece a una dinastía musical de argentina, aunque éste ya es mexicano de nacimiento y participó en ´La Academia Bicentenario´, octava generación de este reality show durante 2010, de la que fue finalista, y en la que la extinta Magda Rodríguez fuera la productora.

El lamentable incidente

El señalamiento de asesinato se remonta a uno de los conciertos en el que el exacadémico interpretó ´Amor eterno´ de Juan Gabriel, sin embargo, es ahí donde la madre del cantante se desvanece tras un infarto entre el público y ante la mirada del participante, para luego quedar en coma, luego de que la producción proyectara imágenes de la entonces fallecida abuela materna de Daniel Ríolobos.

"@soyjuangabriel me utilizó y era un pedófilo que sólo me usó a mis 16 años"

Las polémicas declaraciones del cantante surgen a dos semanas de las revelaciones en que la también exacadémica Yuridia señaló la campaña de desprestigio por parte de TV Azteca y Ventaneando, que derivaron en una obligada disculpa pública de la periodista Pati Chapoy.

"Ya para que duerman tanquilos. La @ChapoyPati es una bruja. @soyjuangabriel me utilizó y era un pedófilo que sólo me usó a mis 16 años. @LaAcademiaMex es un fraude y si no le aflojas al productor en turno, no eres nadie. #sedijo", reveló.

Pese a sus declaraciones contra Juan Gabriel, en su cuenta de Twitter hay una publicación del 28 de agosto de 2022 en la que con una foto junto al cantautor, Daniel Ríolobos conmemora el sexto aniversario luctuoso del Divo de Juárez.

Lo bloquea Andrea Escalona

Las publicaciones del cantante derivaron en que la conductora Andrea Escalona, hija de Magda Rodríguez, lo bloqueara de Twitter, sin embargo, Ríolobos aseguró que revelará muchos secretos de programas de espectáculos y de conocidos matutinos, además de afirma que la fallecida productora cometía ´tranzas´.

"Les prometo que muy pronto sabrán toda la porquería que hay detrás del show. @programa_hoy, @VengaLaAlegría, y todos esos programas de mier.. que no reciben si no les pagas. Y sin duda alguna muchos nombres saldrán a la luz", advirtió.

El cantante, recientemente presentó su sencillo ´Llegaste a alumbrarme´, además ha tenido colaboraciones importantes con Aranza, Kika Edgar, entre otros.

Por su parte, Andrea Escalona se limitó a pedir a medios de comunicación que no den cabida a declaraciones así, señalando que no sólo a él se le murió una madre, sino a ella también, incluso aseguró que siempre se le brindó apoyo al cantante durante el incidente.