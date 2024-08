Luna Bella compra terreno tras escándalo en el Metro y lo presume

Luna Bella, conocida creadora de contenido en plataformas como OnlyFans, ha vuelto a estar en el centro de atención, pero esta vez no por un escándalo, sino por un logro personal significativo.

"La vida es buena, al final siempre llega la recompensa, más para aquellos que a pesar de todas las adversidades caminan con perseverancia, fe y esperanza en medio de la oscuridad abrazando sus sueños, luchando por ellos, sin rendirse, arriesgándose , aferrándose sin importar el qué dirán... Compartiendo luz", expuso.

En julio pasado, la modelo se vio envuelta en una controversia debido a un video grabado en el Metro de la Ciudad de México, que generó un amplio rechazo en redes sociales.

A pesar de las críticas y la cancelación de sus cuentas, Luna Bella ha compartido con sus seguidores un importante logro en su vida.

¿Cuál es el nuevo logro de Luna Bella?

A través de su cuenta de Instagram, Luna Bella anunció que finalmente ha conseguido las escrituras de su primer terreno. Este logro llega poco más de un mes después de la polémica que la mantuvo en el ojo público por varios días.

En un mensaje dirigido a sus seguidores, destacó que su éxito es resultado de su perseverancia y fe, a pesar de las dificultades y adversidades que ha enfrentado a lo largo de su vida.

Una vida marcada por la superación

Luna Bella ha hablado abiertamente sobre su pasado, revelando que sufrió maltrato, abuso sexual y que, en un momento, se dedicó a la prostitución para mantener a su familia. Hoy, ella celebra que ha logrado mantener y apoyar a sus hermanas, quienes son una fuente de orgullo para ella.

"Sin victimizarme y sin llorar diré que siento que ya desde hace tiempo no tengo nada que perder. Mi infancia me la arruinaron. Nunca conocí el amor de padres, mi cuerpo ya lo vio todo el pueblo. Me he explotado por años para cumplir mis sueños".

En sus palabras, este nuevo hito representa un símbolo de su esfuerzo continuo y su determinación para alcanzar sus sueños. "Después de años de lucha, al fin tengo mi primer terreno", expresó en su publicación, asegurando que este logro es solo el comienzo de lo que vendrá en su vida.