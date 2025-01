Letra completa de la nueva canción de Alejandro Sanz con Grupo Frontera (+VIDEO)

El esperado lanzamiento de Hoy no me siento bien, la nueva canción de Alejandro Sanz, ha cautivado al público desde su estreno el pasado 23 de enero.

En colaboración con el Grupo Frontera, este tema promete ser un éxito rotundo, fusionando sonidos del pop, el regional mexicano y el toque tropical característico del grupo.

Aunque el título y la letra de la canción sugieren tristeza y desamor, la mezcla de ritmos genera una atmósfera festiva y energética que sorprende al oyente.

Mientras Sanz y Frontera abordan el dolor emocional en la letra, el ritmo mueve a la gente a bailar, creando una contradicción inesperada: ¿cómo puede un tema tan melancólico hacernos sentir tan vivos?

La canción, que se ha convertido rápidamente en un éxito viral, destaca por su capacidad para captar la esencia de las emociones humanas más complejas.

Sanz, conocido por su capacidad para explorar la vulnerabilidad en sus letras, se une a Grupo Frontera, quienes aportan la riqueza del regional mexicano, para entregar un tema que refleja la dualidad de la vida misma: la tristeza momentánea y la importancia de seguir adelante.

UN VIDEO QUE AMPLIFICA EL CAOS EMOCIONAL

El video de Hoy no me siento bien complementa la canción con una historia visual que comienza con un concierto improvisado fuera de un hotel.

de Hoy no me siento bien complementa la canción con una historia visual que comienza con un concierto improvisado fuera de un hotel. A medida que avanza, la situación se vuelve cada vez más caótica, un reflejo de la desestabilización emocional que aborda la canción.

Dirigido por Greg Ohrel, quien ya había trabajado con Sanz en el video de Palmeras en el jardín, el videoclip refuerza la sensación de descontrol, pero también transmite una esperanza implícita: aunque las emociones difíciles son inevitables, son pasajeras y permiten el crecimiento.

EL IMPACTO DE LA COLABORACIÓN: ¿UN HIT ASEGURADO?

Este tema también demuestra cómo la música puede abordar el sufrimiento de manera universal y accesible. La fusión de géneros y la propuesta visual de la canción la colocan en una posición privilegiada para ocupar los primeros lugares en las plataformas de streaming.

En Hoy no me siento bien, los dos artistas transmiten un mensaje poderoso: todos atravesamos momentos difíciles, pero estos no definen nuestro futuro. Al final, lo importante es dejar ir lo que nos lastima y aprender a disfrutar de lo que viene. Así, a través de esta canción, Alejandro Sanz y Grupo Frontera invitan a sus oyentes a bailar, reflexionar y sanar.

A CONTINUACIÓN TE PRESENTAMOS LA LETRA COMPLETA DE HOY NO ME SIENTO BIEN DE ALEJANDRO SANZ Y GRUPO FRONTERA:

Si me ves llorando, no es que no sea feliz,

tampoco es por amor, a veces uno solo llora porque sí.

Yo ya sufrí por alguien,

que solo decía mentiras, no más,

me decía Buenos días,

y tenía que salir pa´ ver si era verdad.

Yo ya superé esto,

no estoy llorando por eso,

tú ya no me haces falta,

y mañana se me pasa.

Pero hoy no me siento bien,

no quiero ni hablar con la gente,

sentirse mal también está bien,

porque no hay mal que dure pa´ siempre, y menos tú,

hoy no me siento bien,

no quiero ni hablar con la gente,

sentirse mal también está bien,

porque no hay mal que dure pa´ siempre, y menos tú,

Que nunca me diste na´ de na´, de na´, de nada,

¿Cómo te voy a extrañar? Si nunca diste na´.

Ese cien que tú me dabas parecía más un veinte,

yo creo que tú le dabas más amor a la gente, que no te quería como te quería,

lo echabas en cara y luego te reías.

Ay, como yo no hay,

busca por ahí, ya perdí mi tiempo buscando,

niña, donde no hay,

como yo no hay, busca por ahí,

y si me ven mal, no es que no sea feliz.

Pero hoy no me siento bien,

no quiero ni hablar con la gente,

sentirse mal también está bien,

porque no hay mal que dure pa´ siempre, y menos tú,

hoy no me siento bien,

no quiero ni hablar con la gente,

sentirse mal también está bien,

porque no hay mal que dure pa´ siempre, y menos tú,

Que nunca me diste na´ de na´, de na´,

de nada, ¿Cómo te voy a extrañar? Si nunca diste na´.

Si me ves llorando,

no es que no sea feliz,

tampoco es por amor, a veces uno llora porque sí