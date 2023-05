¡Está de regreso! León Larregui muestra lado íntimo con su nuevo álbum 'Prismarama'

Con Prismarama, León Larregui entrega (lo que él mismo cataloga) el álbum más íntimo de su carrera.

Inspirado por los años más recientes que vivió la humanidad -el periodo de confinamiento, el aislamiento, el cambio, la evolución y la separación- Larregui desarrolló quince temas inéditos mediante los cuales aborda diversos tópicos con una profunda intención comunicativa.

"Las canciones tratan de las cosas que vivimos en años recientes. Hay una que detalla la experiencia del confinamiento, otra sobre cómo está cambiando el mundo en cuanto a la información y lo digital. Hay historias de amor y de desengaño."

"El disco tiene muchos aspectos, por eso lo llamé ´Prismarama´: es un concepto donde yo me asumo justo como un prisma y las emociones son los colores que se desprenden de mí, pero terminan reflejando lo que hay dentro", expresó el cantautor y productor a través de un comunicado.

Producción

En entrevista con Sopitas, el cantautor y vocalista de Zoé aseguró que con la producción realizó experimentos musicales y esto se nota en temas como ´Su majestad la eternidad´, que definió como "una cosa más tecno de los 90", a la par de una canción más en ´slow-cumbia´.

"Me dejé ir sin miedo a experimentar diferentes cosas, de abarcar muchos colores, y por eso le puse ´Prismarama´; de ahí viene el título."

"Al principio le iba a poner ´Tarot Polaroid´, tengo una canción que se llama así y fue la primera que escribí, pero después me pareció más apropiado ´Prismarama´ porque tenía que ver más con estos nombres que siempre me invento", afirmó.

Este se convierte en su tercer álbum de estudio y lo aprovechó para reafirmar sus intenciones creativas, las cuales, a diferencia de otros trabajos, nacieron completamente de las ideas sonoras de León Larregui.

Más adelante, el compositor se apoyó de otros amigos productores y de su pareja Marga para completar el proyecto que, en palabras del propio Larregi, "es diferente a los demás".

"Me encargué de tocar todos los instrumentos y hacer los arreglos. Después llegaron un puñado de grandes músicos, quienes le dieron un ´groove´ particular a cada ´track´. Ha sido un viaje hermoso, pues por primera vez conseguí que las canciones sonaran exactamente igual a como las tenía en mi mente", explicó.

"Fue un reto completamente nuevo, que no hubiera sido posible sin la ayuda de mi pareja. Marga me ha acompañado en el proceso de varios discos y siempre me decía que notaba cómo cambiaba mi sonido cuando pasaban por las manos de alguien más, así que me sugirió que esta vez me encargara de todo."

"Comencé la aventura tratando de que mis demos terminaran como canciones del álbum, sin que nadie hiciera arreglos o las quisiera reinterpretar. Tachado ese punto en la lista, llamé a mis amigos productores para que me dijeran qué pensaban. Por fortuna, su crítica fue positiva y seguí el proceso", detalló.

Influencia

Los temas de Prismarama también reflejan la influencia de la animación en la vida de Larregui, donde sencillos como ´Holidays´, que cuenta con un video en stop-motion.

"Antes de que Zoé empezara a funcionar como fuente de ingresos, yo me dedicaba a hacer animación. Bueno, más que animación, era diseño gráfico con movimiento para comerciales y cosas así."

"Pero siempre me apasionó la animación, y con el stop-motion, vengo experimentando con eso desde hace tiempo. Hice una pieza para Estéreo Picnic 2017, creo, y ese fue el primer trabajo que hice de stop-motion. Siempre me ha encantado la plasticidad de esta técnica", detalló.

"Lo cool de hacer algo en stop-motion es que, a menos que hagas una película de Tim Burton o Wes Anderson que tienen un montón de dinero para esos proyectos, en este caso no teníamos ni un centavo."

"Entonces se hizo en mi casa, en mi sala, con un muñeco, construí estas cositas y lo hicimos; fue mi manera de resolverlo".

Asimismo, integró la Inteligencia Artificial en las producciones, como en el caso de ´Su majestad la eternidad´.

"Lo mismo pasó con ´Su majestad la eternidad´ porque no había presupuesto y empecé a experimentar con la inteligencia artificial. Estuve meses metido hasta lograr lo que se ve en el video, aprendiendo a programar código con un tío ucraniano que conocí por Instagram y fue mi tutor".

Recorrido

De la mano de Prismarama, León Larregui continúa en los escenarios. Actualmente se encuentra realizando una gira por Estados Unidos, la cual lo llevará a California, Texas, Nueva York, entre otros puntos.

El intérprete de ´10 A.M.´ regresará a México en junio, donde continuará su recorrido por el país, el cual lo traerá a Veracruz el 30 se septiembre al Auditorio Benito Juárez.

Asimismo, integrará Ecuador y Colombia como puntos intermedios entre la gira nacional.