¡Sé parte del show!; Las Brujas del Mar te llevan al concierto de Taylor Swift

Las Brujas del Mar han logrado unir su lucha feminista con la pasión por la música y han creado una oportunidad única para sus seguidoras y para los fanáticos de Taylor Swift en México: la rifa de dos boletos VIP para el esperado concierto de la estrella pop en la Ciudad de México, como parte de su gira The Eras Tour el jueves 24 de agosto.

A través de una publicación en Facebook que ha causado revuelo en las redes sociales, Las Brujas del Mar expusieron que estos codiciados boletos, que brindan acceso a la sección general B junto con un exclusivo paquete VIP, serán sorteados entre un selecto grupo de 100 afortunadas swifties mexicanas.

El objetivo de esta iniciativa es, además de costear sus propias actividades, brindar a dos fanáticas la oportunidad de asistir al concierto a un costo sumamente accesible.

Esta rifa de boletos VIP para el concierto de Taylor Swift en la Ciudad de México ha capturado la atención de todos aquellos que sueñan con presenciar un espectáculo épico y vivir una experiencia inolvidable junto a su ídolo pop favorito.

LA EMOCIÓN ESTÁ EN EL AIRE

Aunque aún no se ha revelado la dinámica precisa del sorteo, Las Brujas del Mar están evaluando las opciones para otorgar los boletos, al tiempo que reciben sugerencias de sus seguidoras.

Los boletos serán rifados a precios asequibles e incluyen valiosos extras, como mercancía promocional de The Eras Tour y acceso preferencial al legendario Foro Sol. Estas ventajas son exclusivas de la sección general B y suelen ser difíciles de conseguir debido al complejo proceso de compra.

Bajo el nombre "We never go out of style", estos boletos VIP tienen un precio de 4,550 pesos, más los cargos por servicio de Ticketmaster.

Es importante destacar que este paquete es el único de todos los paquetes VIP que incluye entrada anticipada al recinto, brindando a las afortunadas ganadoras una experiencia inigualable.

Entre los beneficios del paquete VIP se encuentran cuatro impresiones exclusivas de Taylor Swift, una bolsa conmemorativa de The Eras Tour, un pin del concierto, una estampilla del concierto, una postal coleccionable de The Eras Tour y una entrada de recuerdo.