La misteriosa relación entre Taylor Swift y una mercería de México

Taylor Swift está a pocas horas de llegar a México como parte de su The Eras Tour; serán los días 24, 25, 26 y 27 de agosto que el Foro Sol sea el recinto que estará prácticamente lleno y coreando las nuevas canciones que la artista ha lanzado en su álbum Midnights.

Y es uno de los temas de este disco el que se ha vuelto una parte primordial de esta gira, y que incluso ha generado que las y los fanáticos de Taylor hayan creado una tradición que ya envuelve esta gira mundial.

Nos referimos a los brazaletes de amistad o bien llamados en inglés friendship bracelets; estas simbólicas pulseras se han vuelto el identificador indiscutible de quienes acuden a los conciertos del The Eras Tour, y representan el gusto de las personas por la música de la artista.

Pero, ¿sabías que hay un lugar en México que ofrece todo lo necesario para crear estos brazaletes? Te contamos.

Taylor Swift y una mercería de México

La conocida tienda de manualidades Fantasía Miguel, una de las más reconocidas en diversos puntos de la República Mexicana, ha aprovechado de una manera muy particular la gira de Taylor Swift.

En sus redes sociales, se anuncian como el sitio ideal para adquirir todo lo que necesitas para realzar tus brazaletes de la amistad; cuentas de colores, letras para formar los nombres de las canciones, hilos y lazos y chaquiras, todo a precios relativamente económicos.

Y es que este fenómeno no ha sido exclusivo entre los asistentes con boleto; en Estados Unidos se ha visto a policías, vendedores de comida y hasta a los empleados de los estadios portando orgullosos estas pulseras que les han sido obsequiadas en diversas oportunidades.

Incluso en redes sociales se comparten los videos de cómo las y los fanáticos de la cantante intercambian estos objetos, que son un símbolo inequívoco de unidad entre los llamados swifties, que seguramente reventarán la CDMX en próximos días.

Y por si no lo sabes, la frase ´friendship bracelets´ proviene de la letra de la canción You´re on your own, kid, que es el quinto tema del álbum Midnights y que a pesar de no ser un sencillo es uno de los favoritos del más reciente disco de Taylor Swift.

El extracto de la canción dice (en español) lo siguiente: "Todo lo que pierdes es un paso que das, entonces haz los brazaletes de amistad; toma el momento y saboréalo, no tienes motivo para temer".

No cabe duda que Taylor Swift es todo un fenómeno en el mundo de la música mundial; ¿ya tienes listos tus brazaletes para los conciertos en el Foro Sol?