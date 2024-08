La Casa de los Famosos: Acusan de misógino a Adrián Marcelo tras burla de depresión de Gala Montes | VIDEO

La segunda temporada de "La Casa de los Famosos" ha vivido su primera gran polémica, cuando el youtuber Adrián Marcelo protagonizó una acalorada discusión con la actriz Gala Montes. El incidente se desató luego de que Adrián se burlara de la depresión de Gala, acusándola de usar su condición como estrategia de juego.

La controversia inició cuando el equipo "Mar", compuesto por Gala Montes, Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime Pindter y Briggitte Bozzo, expulsó al cantante cubano Sian de su dormitorio debido a su cambio de bando al equipo "Tierra".

Este incidente desató tensiones entre ambos equipos, culminando en un explosivo intercambio de palabras entre Adrián y Gala.

Adrián Marcelo, actual líder de la casa, arremetió contra Gala diciendo:

: "Te falta mamá, eh. Te falta mucha eh. La depresión no es un botón que se prende y se apaga. Tú no estás deprimida, no, no. Tú eres una gran actriz, eso es lo que eres. Ha de haber sido un pinche charlatán el que te diagnosticó."