La rapera Kelis rompe el silencio sobre relación con Bill Murray

La rapera estadunidense Kelis, famosa por su éxito de los dosmiles 'Milkshake', y el veterano actor de Hollywood, Bill Murray, fueron capturados juntos la noche del jueves 8 de junio en Londres.

De acuerdo con medios internacionales, la pareja de 43 y 72 años, respectivamente, ha tenido contacto desde el año pasado y fue este cuando el protagonista de 'Ghostbusters' comenzó a ser visto en las presentaciones de la cantante en la capital británica.

Y aunque el hecho dio la vuelta al mundo, ninguno había hecho declaraciones al respecto... hasta este fin de semana, cuando la también cantante de 'Trick me' abordó el tema en Instagram.

La rapera neoyorquina compartió en su cuenta de Instagram fotos de ella en la playa, donde dejó ver su sensual figura.

Sin embargo, los comentarios de sus seguidores se llenaron de gifs y preguntas alusivas al actor, principalmente si él habría capturado las imágenes.

Hasta que uno le cuestionó si ella aclararía las dudas de sus seguidores, a lo cual la cantante replicó: "No bebé, no me voy a molestar en lo absoluto."

Lamentablemente esto no niega ni confirma el noviazgo entre Murray y la cantante de 'Bossy', quienes de acuerdo con medios nacionales se conocieron en un periodo de duelo.

El protagonista de 'Perdidos en Tokio' vivió un gran dolor tras la muerte de su ex esposa, Jennifer Butler, en 2021, quien fue madre de sus cuatro hijos.

Por otra parte, Kelis perdió a su esposo Mike Mora, en 2022, por cáncer.