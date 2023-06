Se disculpa José Manuel Figueroa con Niurka tras hablar de paternidad de Juan Osorio

Luego de que en días pasado José Manuel Figueroa apareciera en un video haciendo declaraciones con la intención de hacer dudar sobre la paternidad de Juan Osorio respecto a Emilio Osorio, y que la reina de la polemica, Niurka Marcos saliera a defender a su hijo, el cantante se disculpó en otro video.

En el primer video el cantante insinuaba que Bobby Larios sería el padre de Emilio, ya que durante esa epoca la Vedette tuvo un escandolo romance y matrimonio con Larios.

Estas declaraciones hicieron enojar a la actriz, quien salio a la defensa de su hijo y arremetiendo contra el cantante llamándolo "sin cerebro" y revelando detalles sobre los encuentros íntimos que tuvieron.

Luego del video subido por Niurka, el cantante salió a ofrecerle unas disculpas, Según dijo, desde el momento en que mencionó a Larios, preguntó si el rumor era real porque no estaba seguro de lo que dijo y solo habló desde su ignorancia.

"Hola, Niurka, ¿cómo estás? Espero que estés muy bien, te mando un saludo. Oye, este video es más que nada para ofrecerte una disculpa, obviamente (...) me preguntaron y, por mi ignorancia, yo no sabía, discúlpame, de verdad".

"Reitero aquí, a Juan Osorio, a Emilio, la disculpa grande, de verdad, fue error mío. No quiero que haya malos entendidos, de hecho le pedí a las cámaras que lo borraran; no lo hice en mala onda, sino porque me corrigieron y yo supe y sabía que la había hiper regado", dijo el cantante.