Joker 2 revela su espectacular primer tráiler

Llegó el día; Warner presentó el primer tráiler oficial de la muy esperada secuela de la película Joker, dirigida por Todd Phillips y protagonizada por Joaquin Phoenix y Lady Gaga, la cual llegará a los cines de todo el mundo en octubre de este año.

Este primer avance devela un poco del lugar donde se desarrollará la historia de Folie À Deux, nombre que se le ha dado a esta nueva película que tendrá como escenario el Asilo Arkham.

Tras los hechos ocurridos en el filme anterior, Arthur Fleck (Joaquin Phoenix) parece pasar sus días internado en una institución mental, divagando entre la realidad y la fantasía y esperando ser juzgado por la muerte de Murray Franklin (Robert De Niro).

No se sabe bien en qué momento ocurrirá, pero las vidas de Fleck y la doctora Harleen Quinzel se cruzarán dentro de Arkham, provocando una especie de caos al interior, por lo que en un momento dado parece ser que ambos personajes lograrán salir para continuar su ´locura de dos´ en las calles de Ciudad Gótica.

´Usamos la música para recomponernos´

Como se dijo desde un principio la música tendrá un papel fundamental en Joker 2; en diversos momentos del primer tráiler podemos ver cómo Harley Quinn y el payaso de Gótica se unen en representaciones teatrales, bailes y puestas en escena que no sabemos si ocurren en la realidad o solo en sus mentes.

De fondo, puede escucharse algunos acordes de la conocida canción What the World Needs Now, mezclados con una tonada que refleja más lo oscuro de la película, haciendo que todo se sienta más irreal, sin saber a ciencia cierta qué es lo que ocurrirá a lo largo del filme.

Si no has visto el primer avance de Joker 2: Folie À Deux, el cual ya ha alcanzado casi dos millones de vistas desde que fue lanzado, lo dejamos a continuación: