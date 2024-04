Estos actores mexicanos también han participado en cine para adultos

Desde hace unos años, Alex Marín se ha convertido en un referente para la industria del cine para adultos en México, sobre todo cuando comenzó a hacerse popular gracias a su relación poliamorosa y a un video muy subido de tono en el cañón del Sumidero.

Y aunque los participantes en este tipo de películas suelen ser poco conocidos más allá de la habitación donde filman, hay actores tanto de cine y televisión bastante famosos que han tenido sus acercamientos con la industria del entretenimiento para adultos.

Y no creas que hablamos de las películas de Rafael Inclán o su grupo de amigos tahúres, sino que nos referimos a famosos muy reconocidos no solo en México sin en algunos países de Sudamérica y Europa. Te contamos.

Actores mexicanos que han participado en cine para adultos

Una realidad es que el mundo de la farándula es muy cambiante; unos años estás en lo más alto y otros tantos terminas promocionando trusas Trueno y dando patadas de bicicleta; sin embargo, algunos actores logran pequeños papeles en producciones de no muy buena reputación.

Quienes en México han llegado a protagonizar cintas no aptas para menores de edad son:

Leonardo Daniel

Aunque es más conocido por novelas como El secreto de Alejandra y Cañaveral de pasiones, el primer actor también ha tenido participación en filmes nacionales más subidos de tono, destacando entre otros una de las películas de la serie Qué buena está mi ahijada.

Héctor Soberón

La expareja de Michelle Vieth no solo ha sido protagonista de telenovelas para Televisa y TV Azteca como Muchachitas, Mi pequeña traviesa y Marea Brava; también ha participado en películas no muy decentes como Sirvientas Calientes, entre otras clasificadas para audiencias mayores de edad.

Leonardo García

Sí, leíste bien, el hijo del legendario Andrés García no solo es un galán de telenovelas como Por ti, Belinda o Contrato de amor. El actor tuvo su crédito al participar en películas bastante explícitas como Perdiendo mi virginidad entre otras más.

Luis Gatica

El actor veracruzano Luis Gatica no solo es famoso por haber protagonizado novelas muy conocidas como Marimar y Rubí; al igual que Leonardo García también participó en Perdiendo mi virginidad, así como en una muy conocida por los aficionados del género como fue El Vecindario 3.

María Elena Saldaña

Aunque no lo creas, la actriz mayormente conocida por su papel de La Güereja no solo ha destacado en programas de comedia y entretenimiento blanco, como suele llamarse al humor para toda la familia; también ha salido en filmes más adultos como El taxista caliente y El sexo me da risa.

¿Recuerdas alguna otra actriz o actor famoso que haya terminado en películas de este tipo?