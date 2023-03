"¡Acabamos de ganar un Óscar!": Jamie Lee Curtis recibe premio a Mejor Actriz de Reparto

Cuarenta y cinco años después de su debut con la película 'Halloween', Jamie Lee Curtis recibió su primer Óscar como Mejor Actriz de Reparto por su papel en el filme ´Everything everywhere all at once´.

Con un conmovedor discurso en el que agradeció a su familia y equipo, la intérprete recibió el premio de La Academia con 45 segundos de tiempo para aceptarlo.

"Sé que parece que estoy parada aquí yo sola, pero no, soy cientos de personas (...) Equipo completo de artistas que hizo esta película: ¡Acabamos de ganar un Óscar!", externó.

"A mi familia, mi hermoso esposo, nuestras hijas, mi hermana Kelly, a toda la gente que ha apoyado los géneros de las películas que he hecho durante estos años; a los miles y cientos de personas: ¡acabamos de ganar un Óscar juntos!", agregó.

Asimismo, cerró sus palabras recordando a sus padres, los actores Johnny Curtis y Janet Leigh, también nominados por La Academia en ediciones anteriores.

"Y a mi madre y padre, ambos nominados al Óscar en diferentes categorías: ¡Acabo de ganar un Óscar!", gritó mientras miró hacia arriba.

Mira el emotivo momento a continuación: